La AMPEC retomará las charlas en colegios para evitar malos usos de las VMP

La Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Cádiz retomará próximamente las charlas en los colegios de la provincia para evitar "malos usos de vehículos de movilidad personal", algo que la asociación ya hacía antes de la pandemia y que se tuvo que suspender temporalmente por motivos sanitarios. El presidente de la Ampec, Adrián García, ha explicado que "desgraciadamente", los menores aprenden normalmente "pinceladas que se van soltando y que, muchas de ellas, son bulos o noticias que no están bien detalladas". Esas informaciones, según García "confunden al ciudadano y al usuario del vehículo de movilidad personal".

Por este motivo, la labor divulgativa de la Ampec "lo que hace es aclarar las dudas que se puedan tener". Y es que, como ha señalado su presidente, "hay que tener en cuenta que muchísimos municipios tienen ya ordenanzas que, si bien son bastante similares, no son exactamente iguales y hay mucha gente que no solamente no vive en Cádiz, sino que vive el resto de la provincia, mayormente en la Bahía y se desplazan a la capital al trabajo o a asistir al colegio, y se puede dar el caso de que en un municipio tenga una normativa y en el otro tenga ciertas particularidades que son diferenciales".