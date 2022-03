El alcalde de Trebujena renuncia a la alcaldía

El alcalde de Trebujena, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves 24 de marzo su renuncia a seguir empuñando el bastón de Alcaldía de la localidad, después de una década al frente del gobierno municipal trebujenero. En una carta que ha registrado en el Consistorio, Rodríguez se ha dirigido a sus vecinas y vecinos, tras una decisión largamente analizada y meditada tanto con sus compañeros y compañeras, como con su familia, “en los que serán mis últimos días como alcalde de nuestro querido pueblo, ya que acabo de comunicar oficialmente mi renuncia a la Alcaldía de Trebujena”.

“Ser alcalde de Trebujena es un inmenso honor y me dejará huella para el resto de mi vida. En estos 10 años ha habido momentos difíciles, duros y hasta dramáticos, pero ahí estuvimos todos unidos”, ha recordado Rodríguez, quien, no obstante, ha asegurado en su carta de despedida que “puedo asegurar con total rotundidad, que los momentos buenos, felices, emocionantes y hasta extraordinarios, han sido con creces la mayoría, y humildemente espero haber estado a la altura”. Antes de argumentar la renuncia a seguir siendo el máximo responsable del Ayuntamiento trebujenero, algo que se oficializará en un pleno extraordinario que tiene previsto convocarse el próximo lunes 28 de marzo, Rodríguez ha mantenido que “siempre he creído que al ayuntamiento se viene, sobre todo, a dar. Todo lo bueno que tenemos como pueblo, es la suma de lo mejor de todos y de cada uno de nosotros y nosotras. Todas las personas con las que he podido compartir estos años, hemos querido contribuir para que Trebujena siga siendo ese “‘municipio vivo’ que sabe convivir, trabajar, disfrutar y defender el bienestar común”.

El Ayuntamiento cierra el ejercicio económico con superávit

Y con esta perspectiva, la de ‘venir a dar’, es con la que, ha abundado, “hago balance de esta década al frente del municipio que me vio nacer, orgulloso de cada granito de arena que haya podido aportar, siendo consciente de que no habría sido posible sin la ayuda de mis compañeros y compañeras, sin la comprensión de mi familia y sin las personas que trabajan en la actividad municipal". A partir de lo anterior, el hasta ahora alcalde añade: “Dejo la Alcaldía cuando siento que he dado todo lo mejor que tenía, convencido de que se queda el mejor equipo que podría tener. Lo hago convencido de que es el momento de que puedo seguir siendo útil a Trebujena como concejal del Ayuntamiento y en otras instituciones representando a nuestro pueblo. Doy el relevo en la Alcaldía con un Ayuntamiento fuerte, cohesionado y con una reputación impecable en todos los sentidos”.

He dado lo mejor que tenía

Con una Alcaldía que siempre ha estado abierta a todo el mundo, “aunque he tratado de pasar también el máximo tiempo posible en la calle, escuchando y aprendiendo de todos los trebujeneros y trebujeneras, siempre he tenido claro que era alcalde de todos y todas, a lo largo de estos diez años he aprendido muchísimo y me he sentido respetado y querido. Durante este periplo he tenido la suerte de hacer muchos amigos y amigas, hoy doy un paso al lado con el honor y el orgullo de que lo hago, en el momento adecuado y con las personas idóneas para recoger el testigo, créanme que esto último me produce una tremenda alegría”, ha finalizado Jorge Rodríguez su carta.