El alcalde de Chiclana llama a una 'descentralización' hacia los ayuntamientos: "La Junta hace de papá y mamá a los ayuntamientos"

"Si no recibimos atención corremos el riesgo de dejar de ser competitivos". Así se ha referido el alcalde de Chiclana, José María Román, en una llamada de atención clara a las administraciones supramunicipales para que ejecuten inversiones en una ciudad "que no para de crecer". En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, el regidor chiclanero se ha referido a las demandas de nuevas infraestructuras para la ciudad de las cuales dice que la Junta de Andalucía no atiende.

José María Román cree que si no se ejecutan esas inversiones "Chiclana puede dejar de ser competitivo", en referencia a la necesaria construcción de un nuevo centro de salud, unas nuevas conexiones por carretera como la Ronda Oeste o nuevos centros educativos y la reforma de los que ya existen. Es crítico con la administración autonómica porque dice que "hace el silencio": "Tienen que analizar su papel en cuanto a la capacidad de gestión", critica el alcalde de Chiclana.

El regidor chiclanero ha llamado a una descentralización de las administraciones autonómicas a los ayuntamientos: "La Junta de Andalucía hace de papá y mamá y ya somos mayores de edad", dice José María Román que cree que hay necesidades urgentes que podrían gestionar directamente los municipios y no esperar a la Junta de Andalucía. También lo hace en referencia a la tasa turística de la cual es favorable en verano pero no en épocas de desestacionalización como navidad.

”Chiclana está muy bien social y económicamente y lleva un ritmo diferenciador respecto a otros municipios del entorno”

Según José María Román, la ciudad está "muy bien social y económicamente, con un proyecto de ciudad claro y con ritmo diferenciador respecto a otros municipios del entorno bastante claro". Este diagnóstico lo repetía en el Pleno del Estado de la Ciudad donde reflejaba que su gobierno tiene una línea estratégica marcada "que se ve reflejada en las numerosas inversiones que estamos llevando a cabo, sobre todo, aquellas financiadas con fondos europeos".

Entre las medidas que destaca el regidor chiclanero destaca la apuesta por la vivienda tras la entrega de las 55 viviendas de La Cucarela, hace unos meses empezamos una nueva promoción de 18 viviendas en alquiler y la primera piedra a las 47 viviendas en esta zona de la ciudad además estar en fase de licitación las 26 viviendas de la primera fase de la barriada de El Pilar.