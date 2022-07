Adjudicada provisionalmente la obra de restitución y reordenación de Pozos Dulces

El Ayuntamiento de El Puerto acaba de adjudicar provisionalmente a la empresa Firmes y Carreteras para ejecutar las obras de restitución y reordenación de la cubierta de Pozos Dulces. El alcalde, Germán Beardo señala que de las seis empresas que se han presentado a la licitación con un precio de salida de 487.104,17 euros. El tiempo estimado de la obra será de seis meses aproximadamente. El primer edil recuerda que se ejecuta con cargo al aval incautado de la licencia del proyecto inacabado que tras siete años de empantanamiento y bloqueo ahora tendrá solución, sin coste alguno para los portuenses ni El Puerto. Mientras se firma el contrato y se realiza el replanteo por parte de la empresa continuarán los trabajos de limpieza intensiva de toda la zona, con la previsión de comenzar a finales de agosto.

Desde el día que el equipo de Gobierno de Germán Beardo asumió la alcaldía de El Puerto, solucionar Pozos Dulces ha sido máxima prioridad y desde ese mismo día no se ha parado ni un instante, primero concediendo las sucesivas licencias solicitadas por la promotora y finalmente, cuando la última caducó sin que la obra hubiera avanzado, el pasado 5 de agosto de 2021 tal y como marca la Ley, realizando todos los trámites necesarios para incautar el aval depositado como garantía y poder así recuperar esta entrada esencial de El Puerto, que gracias a esta operación no supondrá un coste añadido a las arcas municipales. Germán Beardo también quiere explicar a todos los portuenses que la incautación del aval es un procedimiento legal tras los incumplimientos reiterados de la promotora que no ha terminado el proyecto. Recordando también que dentro del procedimiento se ofreció al promotor la posibilidad de ejecutar la obra de la superficie, pero la promotora no presentó carta de compromiso, sino que presentó alegaciones que fueron desestimadas.

El primer edil de la ciudad quiere dejar claro también que “este Gobierno ha actuado cuando podía hacerlo y de la forma legal en que podía hacerlo” y lo demuestra con hechos. Una vez incautado el aval se tuvo que realizar una modificación de crédito para que el dinero fuera incorporado al presupuesto municipal, permitiendo así realizar la operación contable necesaria para poder llevar a cabo la contratación de las obras y para poder sufragar la reurbanización de Pozos Dulces que ahora se licita. Trámite que tuvo que ser aprobado además por Pleno. Germán Beardo señala que en ningún momento se ha dejado ni un instante de trabajar para desenredar este problema urbano, de movilidad y de imagen de la ciudad; poniendo encima de la mesa todas las herramientas legales posibles para que el Ayuntamiento pudiera intervenir y arreglar la zona, devolviendo a esta fachada principal de acceso a centro el aspecto que se merece y haciendo prevalecer los intereses generales de El Puerto y los portuenses.

El proyecto, que ha sido redactado por Urbanismo, licita la construcción de un nuevo acceso, con aceras más anchas, más carriles bici, zonas verdes, mejor conexión con el Paseo Amable del Río, menor impacto, más adaptación y más zonas verdes donde se habilitan plazas de aparcamiento completamente gratuitas y una rotonda; que recuperan la entrada de la ciudad solucionando de una vez por todas la lamentable imagen de una de las vías principales de llegada a El Puerto, construyendo una entrada digna al casco histórico por el Río. El primer edil de la ciudad insiste en que sabemos que ha sido desesperante la espera, pero “era el único camino viable y legal para lograr el objetivo que todos perseguimos, que no es otro que devolver a la zona su estado original previo al comienzo del aparcamiento subterráneo que se inició hace demasiados años y que sigue a día de hoy inacabado, causando un perjuicio incalculable para los ciudadanos y empresarios de El Puerto y dañando sensiblemente la imagen de la ciudad”.