Adelante Izquierda Gaditana defiende que dejó todo listo para municipalizar la ayuda a domicilio: "Es viable y beneficioso"

Municipalizar la ayuda a domicilio es viable y beneficioso para las arcas municipales y las trabajadoras del servicio. Es lo que defiende el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, en una entrevista en Onda Cero Cádiz donde ha señalado que su formación dejó toda la labor realizada para asumir este servicio desde el ayuntamiento gaditano.

A finales de 2022 PROCASA realizó un Consejo de Administración donde cambió su razón social con el objetivo de asumir este servicio a futuro. De hecho, defiende De la Cruz que se llevó a Pleno un estudio para analizar la viabilidad de este servicio como así defiende el portavoz de la formación de izquierdas. "No debería medirse en términos de viabilidad económica porque no creemos al ayuntamiento como una empresa, pero es viable y beneficioso para el consistorio pero sobre todo para el colectivo", apostilla el portavoz que señala que con ese modelo "las empresas pirata" no harían negocio.

Sobre la 'despeatonalización' de Veedor: "Es mentira que se haya consensuado"

Sobre la vuelta a la circulación en la calle Veedor, David de la Cruz ha denunciado que esta medida va contra la infancia y la autonomía de los niños y niñas de la ciudad y ha asegurado que no se ha consensuado con los vecinos. Asegura que la vuelta de la circulación a esta calle va en contra de los principios de descarbonización de las ciudades.