Abierto el plazo para optar a las plazas de las carrozas de la cabalgata del Carnaval de San Fernando

La concejala de Fiestas, Mar Suárez, ha anunciado que este lunes día 30 de enero se ha abierto el plazo de inscripción para optar a las plazas de las carrozas de la cabalgata de Carnaval, que recorrerá las calles de La Isla el próximo domingo 26 de febrero. Las personas interesadas podrán presentar las solicitudes hasta el próximo 10 de febrero en la oficina que la Concejalía de Fiestas tiene en la calle Real, número 26, en horario de 9.00 a 13.30 horas. Cada solicitud es válida para un participante. El sorteo público se llevará a cabo el martes 14 de febrero, a las 12.00 horas, en el Centro de Congresos.

Los requisitos para poder inscribirse son los siguientes: los participantes deberán tener una edad mínima de 6 años, no existiendo límite por encima de esta edad. Asimismo, no podrán haber participado en la última cabalgata de Carnaval celebrada en el año 2022. También se habilitarán plazas para personas adultas. Hay que recordar que desde el Ayuntamiento también se van a ofertar un número determinado de plazas, mediante sorteo, a disposición de aquellos niños o niñas que precisen ayuda técnica consistente en silla adaptada con al menos tres ruedas, diseñada para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión o enfermedad física y que necesiten anclajes en la carroza. En estas plazas no existe ningún límite de edad. Los datos que obligatoriamente se deberán incluir en la solicitud de inscripción son los siguientes: nombre del niño o niña, edad, nombre de la padre/madre/tutor, autorización firmada, teléfono móvil y fijo, y correo electrónico.