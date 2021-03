Paco Baena: "El fútbol ha cambiado a peor"

Nada menos que 82 goles con la camiseta del Cádiz C.F. es la cifra que acompaña a Francisco Baena Jiménez, Paco Baena, y que le mantiene como máximo goleador de todos los tiempos del conjunto amarillo. Hoy, con 71 años, sigue vinculado de todas las formas posibles al fútbol, ya que este deporte forma parte indivisiblemente de su vida. El exfutbolista del Cádiz, y también del Alavés, ha pasado por los micrófonos de Onda Deportiva Cádiz en la previa de lo que será, siempre, un partido especial para él.

Baena no duda en reconocer que el fútbol ha cambiado "muchísimo" respecto a la época en la que él vestía de corto. "Ahora todo es más físico, se juega más para atrás que para adelante, hay porteros que tocan más el balón que los delanteros, no hay quién arriesgue arriba y los arbitrajes para qué vamos a hablar". Esos cambios tiene claro que han sido "a peor, porque antes creo que se veía más fútbol. Ahora, por ejemplo, dicen que Messi es el mejor de la historia y para mí no. En la historia ha habido muchos futbolistas, yo he tenido la suerte de ver a Di Stéfano, a Pelé, a Cruyff o a Maradona".

Jugó en el 76-77 en el Deportivo Alavés

Ahondando en el fútbol moderno y en la tecnología del VAR, el pichichi cadista opina que "la verdad es que es un rollo tener que esperar dos minutos para festejar un gol y que luego te lo quiten. Lo estamos viendo con el Cádiz, lo que están haciendo con el Cádiz este año es increíble, le han pitado penaltis en contra que no son y, sin embargo, los mismos penaltis a favor no se los han pitado. Si no lo ven entre todos los árbitros que hay ahora, o son malos o es que quieren ir en contra de un equipo".

En la temporada 76-77, Paco Baena jugó en el Deportivo Alavés, próximo rival del Cádiz. Aquella temporada para Baena fue "deportivamente bien, tengo recuerdos muy buenos, pero fuera del fútbol era una época en la que empezaba el terrorismo allí y salíamos muy poco de casa". Recuerda que firmó 3 años con el equipo vasco pero "en cuanto el Cádiz ascendió, pedí que me traspasaran y me vine para acá corriendo". Y es que Paco Baena reconoce que sentían miedo: "salías a la calle a comprar y a pasear y de pronto escuchabas disparos y te tenías que volver a casa. O tu mujer iba a comprar al mercado y no le servían porque sabían que era andaluza y creían que era mujer de un policía. Ya luego, cuando conocían que eras futbolista te apreciaban y te valoraban". También era muy diferente clima vitoriano ya que "allí cuando no estaba nevando, hacía un frío impresionante, y luego el agua".