Carretera y manta hasta el Gran Teatro Falla

Si alguien pensó que en este año 2021 no íbamos a tener coplas inéditas de carnaval en el Gran Teatro Falla, estaba tremendamente equivocado. La pandemia nos ha dejado sin concurso, sí, pero no ha podido evitar que la creatividad de los autores siga brotando y que las ganas de carnaval se abran paso entre tanta mala noticia. Una comparsa normal y corriente, aunque sea en tiempos que no son normales ni corrientes. Eso es lo que presenta el autor David Márquez Mateos 'Carapapa', y su grupo, sobre las tablas del templo de Momo gaditano. Una comparsa, con su tipo, su puesta en escena, su presentación, sus pasodobles, sus cuplés y su popurrí. Una comparsa que fue engendrada, eso sí, de forma telemática pero que ha conseguido al final compactarse de forma presencial.

"Carretera y manta", que así se llama la agrupación, ha buscado, además, acercar el proceso de creación de la obra a todos los aficionados. Así, su autor ha compartido desde el pasado otoño diferentes piezas de la comparsa a través de las redes sociales, con la intención de que los carnavaleros conozcan cómo se meten las voces a un pasodoble o cómo se matiza y se trabaja una agrupación de carnaval. Pero lo que se conoce, hasta la fecha es sólo la punta del iceberg de la propia comparsa. Quedan por desvelar muchos secretos, muchas piezas inéditas y verla con todos sus avíos. Con la misma ilusión del primer día, con los nervios del principiante y con la misma responsabilidad que si acudieran al COAC.

Lo cierto es que el martes 27 y el miércoles 28 de abril vuelve el carnaval al Gran Teatro Falla. Las localidades se pueden adquirir en la taquilla del teatro y online www.Bacantix.com.

Escucha la entrevista completa a David Márquez Mateos aquí.