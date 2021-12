Insomnia se va de El Puerto y lleva su cine fantástico a Jerez

El delegado de Cultura, Francisco Camas, acompañado de la portavoz del Grupo Municipal Ganemos Jerez, Kika González, ha presentado el Festival de Cine Fantástico Insomnia, que se desarrollará en los Museos de la Atalaya el próximo día 3 de enero. También ha participado en la presentación de esta actividad, Antonio Rosa, miembro fundador del festival. Insomnia nació en 2015 con la intención de crear una apuesta alternativa a la oferta cultural que se ofrecía en la localidad vecina de El Puerto de Santa María, siendo uno de los tres únicos festivales de Andalucía sobre género fantástico, y uno de los pocos de España, con carácter gratuito. A lo largo de su trayectoria este evento ha logrado repercusión nacional, desmarcándose de la tónica de otros festivales y caracterizándose por el gusto por lo extraño y lo divertido. El delegado ha explicado que el festival se va a celebrar respetando todas las medidas de seguridad anticovid y ha invitado a asistir a las persona aficionadas a este género. Ha recordado que éste es el primer evento de estas características de carácter gratuito para el público.

Antonio Rosa ha dado las gracias al Ayuntamiento por hacer que Jerez sea la nueva sede del festival tras pasar por El Puerto de Santa María, y ha repasado la programación prevista. Ha añadido que el Festival de Cine Fantástico Insomnia ha venido funcionando muy bien a lo largo de sus 6 años de trayectoria, que ha puesto en marcha iniciativas innovadoras que se alejan de un festival de cine tradicional y que por sus ediciones han desfilado estrenos nacionales e internacionales tan importantes como Midsommar o El Hoyo, que se han complementado junto a otros títulos de gran calibre como Cheap Thrills, The endless, Better Watch Out, The Final Girls, Southbound o Errementari, entre otros títulos. La programación del Festival de Cine Fantástico Insomnia incluye la proyección de Harry Potter y la cámara secreta, a las 12 horas. A las 18 horas, Palm Springs; a las 20 horas La caza; a las 22 horas, Y todos arderán y Despedida Sangrienta 2. El aforo de la sala es de 195 localidades. Aunque la entrada es gratuita es imprescindible hacer una reserva de plaza previamente a través de la dirección de correo electrónico insomniajerez@gmail.com