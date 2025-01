'Remátame otra vez' trae las risas al Teatro Auditorio Roquetas de mar

'REMÁTAME OTRA VEZ'

La obra, dirigida por Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén, llega al Teatro Auditorio Roquetas de mar el 18 de enero a las 21:00 h.

SINOPSIS

Cristóbal Salcedo, un famoso aventurero con muchos secretos que esconder, invita a su mansión a las tres personas más importantes de su vida.

Durante la velada, uno de los asistentes cae muerto. Una pregunta revolotea entre los sospechosos...

¿Quién NO es el asesino?

Una comedia de misterio donde el mayordomo es el detective, todos son culpables, sólo uno es inocente y hasta el muerto puede ser el asesino.

NOTA DEL DIRECTOR

Inexplicablemente, Agatha Christie y los hermanos Marx nunca se conocieron. ¿Hubieran hecho buenas migas? ¿Se hubiese enamorado Groucho de ella? ¿La hubieran timado Chico y Harpo jugando al póker? ¡Nadie lo sabe! A mí me gustaría pensar que hubiesen escrito una obra de teatro juntos. Pero no lo hicieron. Así que Rodrigo Sopeña y yo, valga la osadía, lo hemos intentado.

"Remátame otra vez" es una comedia, sí. Disparatada, divertida y surrealista a más no poder. Y, sin embargo, no deja de ser una obra de misterio clásica, con su muerto, su detective, sus enigmas, sus sospechosos ( y su mayordomo, eso que no falte). Si quitásemos todos los chistes y gags, la trama funcionaría perfectamente como un policial canónico. Es lo que nos propusimos los autores y lo que ahora me propongo como director. Además, cuento con la inestimable ayuda de un elenco lleno de gracia y talento. Así que, les invito a sumergirse en esta peculiar historia desentrañando el misterio a golpe de risas. Y, si algo sale mal... sólo hay un culpable, el director.

INFORMACIÓN Y ENTRADAS

www.teatroauditorioroquetas.org