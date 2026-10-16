La Policía intensifica la investigación del asesinato a tiros de un trabajador de limpieza en Almería

La Policía Nacional ha intensificado las labores de investigación para esclarecer el asesinato a tiros de Antonio Santiago Santiago, trabajador del servicio municipal de limpieza de Almería, ocurrido el pasado miércoles en el polígono industrial Sector 20. Así lo ha confirmado este viernes el subdelegado del Gobierno, José María Martín, quien ha señalado que las actuaciones policiales comenzaron desde el primer momento.

Las pesquisas incluyen la toma de declaraciones a testigos y la recopilación de pruebas físicas para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables. Por ahora, no se han practicado detenciones.

La víctima recibió varios disparos sobre las 5.30 horas, cuando se dirigía a su vehículo tras terminar su turno en las instalaciones del Punto Limpio. Una segunda llamada a los servicios de emergencias alertó de que otra persona que se encontraba en las inmediaciones había sido encañonada por un individuo que abandonaba el lugar.

Antonio Santiago era hermano de Juana Santiago, condenada a 23 años de prisión por el asesinato de la niña de siete años Montserrat Fajardo, ocurrido en 2002 en el barrio de Piedras Redondas. La mujer salió de prisión hace aproximadamente dos meses, tras cumplir la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Almería.

El subdelegado del Gobierno ha pedido cautela y discreción sobre las actuaciones policiales y ha evitado confirmar si el crimen pudo responder a un ajuste de cuentas.