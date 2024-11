Luis Javier Suarez y su esposa fletan un camión con ayuda para Valencia.

El delantero de la UD Almería, Luis Javier Suárez, y su mujer, Carolina, natural de la localidad valenciana de Alboraya, se han solidarizado con los damnificados por la DANA, mandando un camión con productos esenciales para ser distribuidos entre los más necesitados.

Carolina, ha sido entrevistada por los medios oficiales del club para explicar esta iniciativa. “Fue duro vivirlo desde tan lejos. Tomé la iniciativa porque una madre me pidió ayuda desesperada porque no les llegaba la comida”. La organización no ha sido fácil pero a través de las redes sociales, hablando con sus vecinos y en contactos con los scouts de Almería, consiguieron dar forma a la idea. "Tanto Luis como yo nos encargamos de los alimentos, de alquilar un camión y contratar un chofer para ofrecer ayuda porque Valencia nos necesitaba. Si hubiese pasado en Madrid o en otra parte de España lo hubiera hecho igual, nos hubiéramos movido de la misma manera, pero es verdad que mi tierra me toca el corazón porque todos mis amigos están allí. Muchos han perdido la casa, el negocio, los coches. Pasaron mucho miedo teniendo que subirse encima de los vehículos, pero afortunadamente están todos bien y a salvo”

Luis Javier Suárez y su esposa han viajado toda la noche, acompañando al camión, para llegar a Valencia a primera hora da la mañana de este lunes. “Llevamos desde el jueves recogiendo todo. El sábado llenamos la mitad del tráiler con alimentos, y el resto de los días hemos estado recogiendo otras cosas como ropa, que ha donado la gente. El camión inició el viaje a las once de la noche y nosotros salimos a las tres de la madrugada. Hemos llegado todos juntos a las seis y media de la mañana a Valencia”

La UD Almería, por su parte, había organizado una recogida de donaciones en la previa del partido ante el Córdoba pero, la suspensión del choque, obligó también a anular la iniciativa.