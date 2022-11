Distrito 42

S03xEp04 || Distrito 42 ft. Iniciativa Pokémon // #11 - Pokémon Diamante, Perla, Platino y Remakes

Volvemos a las andadas con el cuarto episodio de la tercera temporada, que coincide con la Iniciativa Pokémon. Un total de 26 podcasts nos hemos reunido para celebrar el lanzamiento de los últimos títulos de la exitosa saga de Nintendo. A nosotros nos ha tocado hablar de Pokémon Perla, Diamante y Platino, así como de los remakes de 2021 de los dos primeros.



En este episodio hacemos un recorrido por las citadas entregas de la franquicia y contamos nuestras experiencias personales con una de las generaciones más queridas por los fans.



Los otros Podcasts participantes: - Sector Gaming

- 4 Players

- El Hypercubo

- ILT Juegos

- Stay Awhile and Listen

- El Séptimo Cielo

- Viejojuegos

- GAMELX

- NintenRadio

- Newplayer

- La Taberna del Moguri

- Estamos en Podcast Volvemos a las andadas con el cuarto episodio de la tercera temporada, que coincide con la Iniciativa Pokémon. Un total de 26 podcasts nos hemos reunido para celebrar el lanzamiento de los últimos títulos de la exitosa saga de Nintendo. A nosotros nos ha tocado hablar de Pokémon Perla, Diamante y Platino, así como de los remakes de 2021 de los dos primeros.



En este episodio hacemos un recorrido por las citadas entregas de la franquicia y contamos nuestras experiencias personales con una de las generaciones más queridas por los fans.



Los otros Podcasts participantes:



- Sector Gaming

- 4 Players

- El Hypercubo

- ILT Juegos

- Stay Awhile and Listen

- El Séptimo Cielo

- Viejojuegos

- GAMELX

- NintenRadio

- Newplayer

- La Taberna del Moguri

- Estamos en Podcast

- Invisible Movement

- GTM Restart

- A Link to the Podcast

- El Legado de los Filósofos

- Wild Dungeon Podcast

- Three for All

- SieteBITS

- L3

- Píxel Sonoro

- La Hora de los Marcianitos

- Criterio Cero

- Arqueología Nintendo Síguenos en redes sociales: @el_distrito42