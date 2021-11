Distrito 42

S02xEp06 | El desastre de Blizzard

En este podcast ya hemos dejado claro que no todo lo que reluce es oro en el mundo de loa videojuegos. También hay mucha desigualdad, malas políticas y abusos dentro de esta nuestra industria, y Blizzard se ha cubierto de gloria en los últimos años en estos términos. Analizamos entre amigos cómo una de las compañías más importantes de la historia del videojuego, responsable de franquicias perennes como World of Warcraft o Diablo entre muchas otras, ha podido llegar al declive en el que está sumergida ahora mismo. La respuesta corta es muy sencilla: se han hecho las cosas muy mal. La respuesta larga está llena de detalles mucho más escabrosos, los cuales desgranamos en el programa monográfico de esta semana. En este capítulo participa Uge Fernández, ilustrador almeriense, responsable del nuevo logo de Distrito 42, amigo, seguidor desencantado de Blizzard y al cual también podéis escuchar en el podcast dedicado a Doctor Who "Cruzando Kasterborous" (@CruzandoPodKast). ¡Síguenos en redes! @el_distrito42 ¿Qué opináis de Blizzard? ¡Os leemos!