Videojuegos

Distrito 42 | 01/05/2021 | Los anuncios de videojuegos más locos (con El Buen Hater)

Esta semana entre que la vida adulta nos ha golpeado con la fuerza de los siete mares, y que la actualidad no ha estado tan activa, nos ha costado un poco decidir qué hacer. Así que, al no encontrar la respuesta en el hoy, nos hemos ido al ayer. Pegamos un buen repaso a parte significativa de la publicidad de videojuegos de los años 80, 90 y 2000 con El Buen Hater. ¿Qué se llevaba por aquel entonces? ¿Por qué había tanto toma y daca entre Sega y Nintendo? ¿Qué se tomaban los publicistas de los 80? Y, aunque ha habido poca actualidad, la ha habido. Tratamos el State of Play de Sony de esta semana, Cyberpunk 2077 nos vuelve a agarrar de la solapa con su nueva polémica, reflexionamos un poco sobre NieR Replicant y... ¿The Last of Us 3?