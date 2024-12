El velezano Tony García se sitúa entre los mejores chefs de vegetales del mundo

5 Rábanos

Valencia ha acogido la gala de presentación de los 10 mejores restaurantes de vegetales del mundo, un ranking que establece la guía verde de restaurantes de We Are Smart. Entre los mejores del planeta se han colado dos españoles. El valenciano Ricard Camarena y el Madrileño, Rodrigo de la Calle.

Camarena es sexto del ranking internacional y de la Calle el número uno. Su restaurante de la calle Ponzano, en Madrid, El Invernadero, es el mejor del planeta para disfrutar de los vegetales. Un justo reconocimiento para un cocinero vinculado a Almería a través de la empresa Primaflor.

El equipo de We Are Smart evalúa los restaurantes en función de si sus menús se componen de al menos dos tercios de frutas y verduras, pero también según criterios basados ​​en su creatividad culinaria, huella ecológica e impacto social. Los mejores establecimientos hosteleros basados ​​en plantas reciben premios de 1 a 5 Rábanos en la Guía Verde We're Smart calificados según el uso creativo de ingredientes de temporada, el porcentaje de platos de frutas y verduras en el menú y varios otros criterios de sostenibilidad.

Almería ha entrado por primera vez en la Green Guide y lo ha hecho al máximo nivel de la mano de Tony García Espacio Gastronómico, que ha conseguido 5 rábanos.

El chef de los Vélez siempre ha apostado por los ingredientes vegetales en su cocina, algo en consonancia con el gran peso que tienen las hortalizas y la agricultura en la provincia.

Tony García es el primer restaurante de vegetales de Andalucía; nunca otro establecimiento de nuestra Comunidad había conseguido obtener la máxima distinción y situarse a semejante altura. También ha entrado en el top ten de los mejores cocineros verdes de España, junto a de la Calle, Camarena o Xavier Pellicer.

García ha actuado de embajador de la gastronomía andaluza en la gala celebrada en Valencia, donde también han tenido protagonismo el Congreso Internacional de Gastronomía Verde, Vestial, que se celebrará en Almería los 24 y 25 de febrero y en el que participarán buena parte de los chefs del universo We Are Smart.