Ya se puede pedir cita en Almería para vacunar a los niños de 8 años

Salud y Familias destaca que el buen ritmo de la vacunación pediátrica permite abrir desde este martes la autocita para los niños de ocho años, algo que en principio estaba previsto para después de Navidad, aunque en paralelo, de igual modo, sigue abierta la autocita para menores de nueve a once años aún no vacunados, a cuyos padres se les anima a pedir cita a la mayor. Al margen de la vacunación infantil, se permite la vacunación con la tercera dosis de refuerzo (de Pfizer o Moderna) contra el Covid-19 a los menores de 60 años que se vacunaron con la fórmula de AstraZeneca sean o no trabajadores esenciales.

Tercera dosis para menores de 60 años

Igualmente, a partir del próximo lunes 27 de diciembre se abrirá el plazo para la vacunación con la tercera dosis de refuerzo para la población menores de 60 años, empezando por las personas con 59 años de edad. El titular de Salud, Jesús Aguirre, ha incidido en que la vacunación "es la solución" porque con las tres dosis administradas "te puedes contagiar, pero la evolución siempre va a ser mucho más benévola" y ha aludido a estudios que apuntan que los no vacunados tienen "13 veces más probabilidades de ingreso" en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"No vacunarse es alto riesgo. En Andalucía aún quedan más de 520.000 personas. La cifra baja más rápido porque muchos acompañan a sus hijos y otros están más concienciados", ha añadido Aguirre quien ha advertido de que "por desgracia también hay gente que por amor a la gente o por querer a los demás o por solidaridad no se han puesto la vacuna pero por ir a tomarse la cerveza al bar de la esquina cogen y se vacunan". "Bienvenidos sean", ha concluido.