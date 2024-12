Programación invierno-primavera en el Teatro Auditorio Roquetas de mar

Ainhoa Arteta, Paloma San Basilio, OBK, Celtas Cortos, Tomatito y Argentina junto a Ana Belén que iniciará gira en Roquetas de Mar pasarán durante el invierno y la primavera por el Teatro Auditorio roquetero.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat ha dado a conocer esta mañana la programación completa del Teatro Auditorio desde enero hasta junio de 2025. El primer edil, que ha estado acompañado del concejal de Cultura, Daniel Salcedo y Juan José Martín Uceda, director del Teatro Auditorio, ha destacado el altísimo nivel de todas las actividades programadas.

“No es fácil después de muchos años trayendo lo mejor a Roquetas hacer una cartelera para seis meses de tanta calidad. Somos referentes culturales, puesto que hay pocos municipios que nos mejoren. Nos sentimos muy satisfechos porque Roquetas sea un referente cultural en toda Andalucía y en España”, ha dicho Amat.

Daniel Salcedo ha dado las gracias a las casi 40.000 personas que han pasado en nueve meses de 2024 por el Teatro Auditorio en el XX aniversario del Teatro. “Seguimos apostando por una amplia variedad de espectáculos tanto musicales, como teatro y danza”, ha dicho Salcedo.

Por su parte, Juan José Martín ha desgranado la programación completa de los prime-ros seis meses del año 2025 y ha avanzado que “el 15 de noviembre tendremos en el Teatro Auditorio a Miguel Poveda y en breve se pondrán las entradas a la venta del gran musical ‘El fantasma de la ópera’ que llegará a Roquetas a principios de 2026”.

Invierno cultural

La programación de invierno arranca en el Teatro Auditorio el viernes 10 y sábado 11 de enero con ‘Misión Impro-sible’, un espectáculo de humor de Aguilera y Meni. Dos hermanos gemelos de Cádiz (Los únicos hermanos gemelos que existen en el mundo de diferente padre) y parados, deciden entrar en una organización para robar una Joya y poder salir de la pobreza. Ambos tendrán que ir superando pruebas, que una voz misteriosa le irá guiando durante todo el espectáculo, para poder formar parte de di-cha organización.

El 17 de enero a las 20 horas, tendrá lugar el concierto ‘The Best of Soul’. Desde el co-razón de Nueva York, llegan los cantantes y las canciones más míticas y emblemáticas de la historia del Soul. Los clásicos de Percy Sledge, Otis Redding, James Brown, Sam Cooke, Aretha Franklin, The Temptations, ... serán interpretados en un formato inusual y envolvente que promete cautivar los sentidos del espectador.

El 18 de enero, el protagonista será el teatro con la obra ‘Remátame otra vez’ de Ro-drigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén. Cristóbal Salcedo, un famoso aventurero con muchos secretos que esconder, invita a su mansión a las tres personas más importan-tes de su vida. Durante la velada, uno de los asistentes cae muerto.

El 1 de febrero, llega al Teatro Auditorio la formación OBK. Han pasado mas de 40 años desde que pusieran a la venta su primer disco ‘Llámalo sueño’. A partir de ese día se construye la historia del grupo de pop-electrónico más vendedor de la historia de la música en España.

El 8 febrero, el artista almeriense Tomatito actúa en el Teatro Auditorio. Tomatito se ha convertido en solista de máxima relevancia dentro del ámbito de la guitarra fla-menca. Su forma de abordar tanto los palos sobrios como los festivos sacan a relucir una sensibilidad sin precedentes y un don interpretativo fuera de lo común.

El 14 de febrero, el turno será para Rozalén. La cantautora está viviendo un momento dorado con su última gira “El Abrazo”, que ha cautivado a más de 150.000 espectado-res desde que arrancó . La artista manchega está llevando su música y su mensaje de amor, conexión y esperanza a cada rincón del país, siendo una de las voces más influyentes y queridas del panorama musical español. Inspirada por las circunstancias de la vida.

El 15 de febrero regresa el teatro con ‘Inmaduros’ de Juan Vera y Daniel Cúparo, con Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón. Alfi y Fideo son amigos de toda la vida, pero no pueden ser más diferentes: Alfi es un publicista, separado y con un hijo al que apenas ve, que rehúye de cualquier compromiso afectivo, a excepción de Alexa... su casa inteligente. Fideo, en cambio, es un psiquiatra muy conservador en sus costumbres y afectos, casado hace más de 25 años con su primera novia.

El 22 de febrero, el Ballet de Kiev presenta en Roquetas de Mar, ‘Don Quixote’, un ballet clásico basado en la novela homónima de Miguel de Cervantes. La obra fue coreografiada por Marius Petipa y estrenada por primera vez en 1869 en el Teatro Bolshoi de Moscú, con música de Ludwig Minkus.

El 28 febrero, el Teatro Auditorio se viste de gala para recibir a la cantante Argentina que llega con ‘Mi idilio con La Habana’, un viaje musical que Argentina invita a recorrer, un puente entre dos culturas ricas en historia y sentimiento. La cantaora, reconocida por su potente voz y su habilidad para transmitir emociones profundas, se adentra en un terreno nuevo, pero lo hace con la maestría que la caracteriza.

El 1 marzo, la Compañía de Anabel Veloso presenta ‘Rapsodia flamenca’. En música y poesía, una Rapsodia se caracteriza por ser una mezcla libre de temas o fragmentos de otras obras. Inspirada en este concepto “Rapsodia Flamenca” combina en un único es-pectáculo las coreografías más destacadas de la Compañía Anabel Veloso, selecciona-das de sus anteriores espectáculos para conmemorar el XV Aniversario.

El 8 de marzo, se representa la comedia Pensionistas de Gabriel Esparza con Loreto Valverde, Rosa Benito e Irma Soriano. La obra se centra en tres mujeres que han en-viudado en tiempos de la COVID. Loreto Valverde es Antonia, la alegría de la huerta, descarada, alocada, impulsiva e inteligente. Rosa Benito es Carmen, la amargada, sargentona, a todo le busca pegas y problemas. Irma Soriano es Rosa, la beata, creyente, inocente, recatada, un poco ignorante, no conoce la maldad y siempre a la sombra de sus amigas.

El 14 marzo se presenta el musical ‘Saturday Night Disco’. Se trata del mayor espectáculo con los números 1 de la música disco en todo el mundo. Un apasionante espec-táculo con las Canciones que cambiaron las tendencias, los estilos y las modas en todo el globo. Desde Barry White, Donna Summer, Gloria Gaynor, Tina Charles o Bee Gees, hasta Kool & The Gang, Village People, Earth Wind & Fire…

El 15 marzo, Paloma San Basilio llega a Roquetas de Mar con su gira ‘Gracias’ en honor a sus 50 años de trayectoria artística. Esta gira monumental, que marca el fin de una era en la música latina es un tributo a los éxitos que han definido la carrera de San Basilio, incluyendo canciones emblemáticas como ‘No llores por mí Argentina’, ‘Luna de miel’, ‘Porque me abandonaste’, ‘Juntos’ y ‘Cariño mío’.

Primavera en el Auditorio

La programación de primavera en el Teatro Auditorio se iniciará el 22 de marzo con Celtas Cortos que llega con su gira ‘Solos antes el peligro’. Celtas Cortos, acompañados por una orquesta sinfónica presentarán en directo su último trabajo ‘El mundo al revés’ bajo un atractivo formato nunca visto antes.

El 29 de marzo, El Auditorio se viste de gala para recibir a Ainhoa Arteta. En su actuación la soprano estará acompañada al piano por Javier Carmena. Los días 4 y 5 de abril llega ‘Kinky Boots. El musical’, inspirado en hechos reales. Es una historia de superación sobre dos personas que no tienen nada en común… o eso creen.

El 26 abril, Ana Belén inicia en Roquetas de Mar su gira ‘Más d Ana’, en la que repasará sus grandes éxitos y algún tema nuevo de su inminente próximo álbum que publicará “a comienzos de año. La artista estará acompañada de una banda dirigida por su hijo, David San José.

El 3 de mayo, se representa la obra ‘La Dama duende’ de Pedro Calderón de la Barca. La obra se incluye en la programación de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. Precisamente también los días 9 y 10 de mayo llega ‘Romeo y Julieta, un amor inmortal’, el musical. La más bella historia de amor como nunca se ha visto. Por primera vez en Es-paña, el clásico por excelencia de William Shakespeare adaptado al Teatro Musical de gran formato.

El 17 de mayo, la Film Symphony Orchestra ofrece el concierto ‘Tarab’, la mejor música de cine en Concierto. Tarab es un impresionante espectáculo que invita a la emoción intensa. Nace de la inspiración, de ese estado de entusiasmo y felicidad máxima que la música es capaz de generar en el ser humano.

Bajo esta poética, Film Symphony Orchestra y su carismático director Constantino Martínez-Orts, te proponen una fascinante experiencia musical inspirada en evocado-ras melodías de películas como Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, La sirenita, Gravity, Frozen, El regreso de la momia, The Martian, Star Wars: el ascenso de Skywalker o Animales fantásticos, entre muchas otras

El 7 de junio, concluye la programación de primavera con ‘La colección’ de Juan Mayorga con José Sacristán, Ana Marzoa, Ignacio Jiménez y la actriz almeriense Zaira Montes. Héctor y Berna son un matrimonio sin hijos, a lo largo de su vida han reunido una colección a la que sacrificaron todo lo demás. Ahora, ancianos, quieren asegurarse de que la colección los sobreviva, para lo que buscan un heredero. Han convocado a Susana, coleccionista a su vez, acaso para exa-minarla. Los acompaña Carlos, quizá él mismo un examinador, si es que no una pieza de la colección.