La ONCE reparte medio millón de euros en Tabernas, Vícar y Antas

Según ha informado la organización en una nota, el sorteo de ayer martes ha dejado casi medio millón de euros en la provincia de Almería. La mayor suerte la ha dado en este caso la vendedora Ana María Díaz que vendió diez cupones premiados con 35.000 euros en Tabernas. "Todavía no me lo creo, estoy tan contenta como si me hubiera tocado a mí", reconoce Ana María.

Por su parte, el vendedor David Rubio ha repartido otros tres cupones agraciados con 35.000 euros cada uno en la avenida del Bulevar Ciudad de Vícar, mientras que Pedro Antonio Morata vendió otro cupón premiado con 35.000 euros en el Paseo del Huerto de la localidad de Antas. En total, este sorteo, que estaba dedicado a la Semana del Medio Ambiente, ha repartido 490.000 euros en la provincia de Almería.

Los cupones "son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas", según la organización.