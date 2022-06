Almodóvar rodará su nueva película 'Extraña forma de vida' en Almería

Del mismo modo, en la cinta, intervendrán las "jóvenes promesas" como Jason Fernández, José Condessa, George Steane y Manu Ríos, así como los actores Pedro Casablanc y Sara Salámo.

Según el cineasta, "No debo decir más para no desvelar todas las sorpresas del guión", ha señalado Almodóvar quien ha dado a conocer el proyecto que "alude al famoso fado de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiere que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a los propios deseos".

Por el momento, también se sabe que Saint Laurent by Anthony Vaccarello se encargará del diseño de vestuario, además de ser productores asociados del proyecto.