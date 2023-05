Primer día de campaña electoral marcado por las listas de Bildu

La campaña electoral se ha quitado este viernes el disfraz de precampaña y se ha lanzado con actos por toda España, e incluso fuera del país, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en Washington, ministros y líderes nacionales por todas partes y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, empezando en dos ciudades con alcaldes socialistas, Toledo y Valladolid.

Patxi López y Juan Lobato en Madrid

El candidato socialista a la Puerta del Sol, Juan Lobato, ha espetado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso", que basa su "éxito" en que "le insulten y le llame bilduetarra y Txapote", cuando los socialistas lo que quieren son alumnos en la Formación Profesional y becas para estudiantes.

Nadie nos va a dar lecciones

Lobato ha arropado este primer día de campaña electoral del 28M al alcalde de Fuenlabrada y candidato a la reelección, Javier Ayala junto al portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.

"Ayuso basa su éxito en que me insulte y me llamen bilduetarra y Txapote pero no se da cuenta que para nosotros, los socialistas, el éxito es que los jóvenes puedan tener becas, acceso a la Formación Profesional y la universidad", ha afirmado el candidato socialista.

López, quien fue lendakari en el País Vasco, ha criticado al PP por "pasear el fantasma de la ETA" cuando fue el PSOE quien "conquistó la paz en España": "Nadie nos va a dar lecciones", ha apostillado.

Alberto Núñez Feijoó en Valladolid

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado al PP como el "único reducto que le queda a los constitucionalistas" y ha llamado a los votantes del PSOE a "tomar nota" de las actuaciones del "sanchismo" y de sus pactos con Bildu en esta legislatura para rebelarse en las urnas el próximo 28 de mayo.

A todos los candidatos de Sánchez, a todos y a cada uno de ellos, conviene hacerles una pregunta. ¿De verdad os vais a callar?

"Estas elecciones no deben servir para lavar la conciencia de nadie. Al contrario, deben de servir para tomar nota de todo lo que han hecho y que España vuelva a ser un país con conciencia", ha declarado Feijóo en un acto en Valladolid para arropar al candidato a la Alcaldía, Jesús Julio Carnero, en el que también ha participado el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco. Antes del mitin, han dado un paseo por la ciudad.

Como ya ha hecho en Toledo, Feijóo ha criticado que el "sanchismo se calle" ante la presencia de terroristas en las listas de Bildu, algo que ha tildado de "provocación inaceptable". "A todos los candidatos de Sánchez, a todos y a cada uno de ellos, conviene hacerles una pregunta. ¿De verdad os vais a callar?" y ha añadido que deberían tener un "ápice de dignidad para decir 'o rompemos con Bildu o nos vamos del PSOE'.

Ione Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón en Valencia

Las ministras de Derechos Sociales e Igualdad, Ione Belarra e Irene Montero, han reivindicado que Unidas Podemos es la única garantía para gobiernos de izquierda "valientes" y "sin miedo" ante los grandes poderes del país, entre duras críticas al PSOE por permitirle al PP "hacer lo que le da la gana" durante toda la legislatura y "retroalimentar", así, el bipartidismo.

Montero ha lanzado que si su formación no sale con más fuerza de este ciclo electoral, la derecha "seguirá mandando" "aunque no gobierne", y que solo Unidas Podemos apostó desde el principio por el actual Gobierno de coalición recriminando al candidato de Compromís, Joan Baldoví, que defendió en 2016 un "gobierno del PSOE y Cs" junto a Podemos, en alusión a un manifiesto que suscribió en 2016. "No se me va a olvidar", ha remachado.

Mientras, la también líder de Podemos ha confesado que le "agota" la actitud del PSOE de "sobreactuar" las diferencias con el PP en la polémica del 'Dos de mayo', pero luego "no hace nada" ante la "rebeldía constitucional" del PP con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.

Emiliano García-Page en Alcázar de San Juan

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Emiliano García-Page, ha pedido este viernes no abandonar durante los próximos cuatro años la estabilidad, la normalidad, los modales, la cordialidad y la convivencia de la que disfruta la región, en lo que ha definido como "el oasis manchego" que distingue a esta Comunidad Autónoma de muchos sitios de España.

He sentido a Castilla-La Mancha unida a este gobierno durante estos cuatro años

Durante un acto en la piscina municipal de Alcázar de San Juan junto a la candidata del PSOE a la Alcaldía, Rosa Melchor, al que ha asistido su hermano gemelo Javier, García-Page se ha preguntado si "vamos a dejar la estabilidad para meternos en una aventura de coalición", pidiendo el voto para que continúe la estabilidad y la autoestima.

Ayuso en Majadahonda

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, manifestó este viernes que sería un "desastre territorial inimaginable" que EH Bildu gobernara en el País Vasco.

En un acto político celebrado en Majadahonda, la presidenta regional calificó de "indigno" que "etarras con delitos de sangre se presenten por los municipios de sus víctimas".

Es indigno que etarras con delitos de sangre se presenten por los municipios de sus víctimas

Aunque este 28-M en Euskadi no se celebran elecciones autonómicas, solo municipales, Ayuso aseguró que EH Bildu gobernará "pronto" en el País Vasco "si no se pone remedio", lo que sería "algo gravísimo" y un "desastre territorial inimaginable" para España.

Yolanda Díaz en Moncada

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido rectificar al candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la reelección, Emiliano García-Page, y al presidente el PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus palabras sobre las mujeres: "¡Basta ya de hablar de las mujeres por bocas de posiciones absolutamente machistas!".

Le digo a Feijóo y a Page que basta ya, que estamos hartas, que las mujeres no necesitamos a un hombre hablando de nosotras

Lo ha dicho en un acto de campaña de En Comú Podem en Montcada i Reixac, con la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la alcaldable del municipio, Laura Campos, después de que Page, en referencia a la alcaldable de Talavera de la Reina, dijera: "Hasta que no la case no va a dejar de ser alcaldesa".

También ha criticado que Feijóo dijera sobre la candidata popular en Valencia, que está embarazada, que ella "no ha echado cuenta para ver cuándo le viene bien o mal" ser alcaldable.

Jaume Collboni en Barcelona

El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha planteado la necesidad a su parecer urgente de pactar una nueva ordenanza de civismo con los grupos municipales y entidades para "ordenar" el espacio público y la convivencia.

En declaraciones a los periodistas este viernes desde el barrio del Congrés i els Indians, junto a su número 2, Maria Eugènia Gay, y su número 6, Marta Villanueva, el líder socialista ha detallado que su propuesta quiere "restringir y eliminar de forma total" fenómenos como las pintadas, los patinetes eléctricos y el consumo de alcohol en la calle.

Nos quedamos con la idea insistente en todas las encuestas que van apareciendo que dicen que el PSC está arriba, que ganará estas elecciones

Si llega a gobernar, se ha mostrado "convencido de que una vez pasen las elecciones" logrará un acuerdo con el resto de fuerzas políticas al ser un problema y una preocupación, y ha defendido literalmente que lo harán de forma clara y contundente a la hora de aplicar las normas.

Santiago Abascal en Valencia

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido "no votar" al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, porque "ha renunciado", "ha abandonado a media España" al decir que su partido solo gobernará si gana las elecciones, una afirmación que, a su juicio, es una "renuncia inaceptable".

Así lo ha indicado Abascal durante el acto de inicio de la campaña electoral, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia donde ha señalado que las palabras de Feijóo son un "abandono a millones de personas que están esperando" que ambos "sumen" como en Castilla y León para que "no gobierne la izquierda" o para "echarla".

Por ello, dijo a los votantes que apoyen a su formación para que haya una "mayoría suficiente" para poder gobernar o una "fuerza representativa" para "condicionar los gobiernos". Además, asegura que Vox utilizará todos los instrumentos "legales y democráticos" para "echar" a la izquierda y que el "único voto seguro" es el de su partido.