El PP confirma a Dolors Montserrat como cabeza de lista en las elecciones europeas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que Dolors Montserrat será la cabeza de lista del PP en las elecciones europeas, un puesto en el que repite tras encabezar también la candidatura del PP en los comicios europeos de 2019.

El líder del PP ha anunciado que Montserrat será la número uno de la lista en un acto en Figueres (Girona) que ha compartido con la eurodiputada catalana.

Feijóo ha dicho que es "un honor" que la portavoz del PP en la Eurocámara lidere su candidatura y ha enmarcado también su nombramiento en las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, puesto que su designación "acredita que el PP sabe muy bien la prioridad que debe tener Cataluña" en sus "convicciones" y "planteamiento ideológico".

Los nombres que habían sonado hasta la confirmación final

Feijóo había guardado bajo llave el nombre que encabezaría la lista del PP, aunque el camino ya se había despejado para Montserrat. Su principal 'rival', el vicesecretario de Institucional y vicepresidente del PP europeo, Esteban González Pons, fue nombrado jefe de campaña, lo que no le imposibilitaba ser número uno, pero lo hacía improbable.

La otra persona que había sonado en las quinielas, aunque con menos fuerza, era la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien se autodescartó hace un par de semanas. "Con toda sinceridad, tengo mucha tarea aquí. Y no creo que el futuro de la candidatura europea vaya por ahí", respondió entonces. Y reiteró esta posición este pasado miércoles. "Ya he dicho que no", zanjó en Logroño ante la prensa.

La lista del PP al Parlamento Europeo sigue de este modo cogiendo forma. Además de Montserrat, el escritor y filósofo Fernando Savater ocupará el último puesto de la candidatura, que incluye también a tres eurodiputados de Ciudadanos: Adrián Vázquez, Susana Solís y Eva Poptcheva.