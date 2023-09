Sumar a Feijóo: "Usted no puede gobernar un país que no comprende"

La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Marta Lois, ha descrito el debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "el final de un viaje triste, gris, errático, lleno de mentiras, de bandazos", en el que no ha sabido "asumir el lugar que le dieron las urnas".

Lois ha comenzado su intervención expresando su sensación de que el debate no era tal, que no se estaba hablando de la política útil sino de "ruido".

Sobre la amnistía, la portavoz de Sumar ha defendido que es "una oportunidad para pasar página" en Cataluña, defendiendo que esta ley no va dirigida "a las élites políticas", sino para "cientos de personas anónimas" que, según ha afirmado, "se vieron envueltas en un conflicto político".

Lois ha reivindicado una amnistía como "un paso más" en Cataluña después de los indultos a los dirigentes encarcelados del procés.

A su vez, ha preguntado a Feijóo "cuál es su miedo" a esta posible ley de amnistía. "Parece que es una desgracia de quienes quieren seguir viviendo del conflicto y sacar rédito de él", ha apostillado la portavoz de Sumar.

Lois también ha censurado que el PP votara en contra de las lenguas cooficiales en el Congreso. "No le he escuchado ni una palabra en gallego", le recriminó, reprochándole también que la movilización contra la amnistía "hace pasar por supuesta fuerza" lo que no es más que un síntoma de su completa derrota".

Seguidamente, le mostró una foto de los padres de la Constitución advirtiendo a Feijóo de que en ella había nacionalistas con los que él no podría hablar porque "ha iniciado el enfrentamiento", y también señaló que en esa foto no había mujeres. Negó que no sea presidente por no ceder a presiones y lo atribuyó a que "su alianza con la extrema derecha le separa del país real".