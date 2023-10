El secretismo de la investidura: escollos y fechas clave

El que lo sabe no lo dice. Y el que lo dice no tiene la información. De esta manera resumía un miembro del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, muy cercano a Pedro Sánchez, el estado actual de las negociaciones para una hipotética investidura de Sánchez. Ni avanza, ni deja de avanzar, nos añadían, todo es "muy complicado" y hasta que no haya acuerdo, o lo haya, no se dirá nada.

Rompecabezas rodeado de secretismo que un día se torna en pesimismo y al día siguiente en optimismo. Pero eso sí, mientras se oculta la información, no se reúne la Ejecutiva Federal del PSOE, ni hay actividad parlamentaria, ni las Ejecutivas territoriales conocen el argumentario, ni muchos dirigentes socialistas saben qué hacer ni defender.

Lo que a estas alturas parece claro es que la amnistía está asimilada. Y que los escollos principales se sitúan en otras cuestiones:

El relato . Para los independentistas es irrenunciable la capacidad de mantener la unilateralidad. La autodeterminación y la independencia es algo que "siempre estará encima de la mesa". Pero es que en la supuesta "exposición de motivos" de una futura Ley de Amnistía, no piensan mostrar ni el más mínimo acto de arrepentimiento. Si no consideran que hubo delito, no admiten que tiene que existir rectificación.

. Para los independentistas es irrenunciable la capacidad de mantener la unilateralidad. La autodeterminación y la independencia es algo que "siempre estará encima de la mesa". Pero es que en la supuesta "exposición de motivos" de una futura Ley de Amnistía, no piensan mostrar ni el más mínimo acto de arrepentimiento. Si no consideran que hubo delito, no admiten que tiene que existir rectificación. Los cauces para el referéndum. Es algo que debe quedar claro. O en la propia exposición de motivos de la Ley, o en un compromiso concreto. La voluntad, argumentan desde ERC y Junts, de avanzar hacia un referéndum de autodeterminación. Consideran que es algo que también cabe en la Constitución.

Es algo que debe quedar claro. O en la propia exposición de motivos de la Ley, o en un compromiso concreto. La voluntad, argumentan desde ERC y Junts, de avanzar hacia un referéndum de autodeterminación. Consideran que es algo que también cabe en la Constitución. El Mediador. Este escollo tiene como protagonista más bien a la formación de Puigdemont que a ERC. Desde Waterloo es otra de las exigencias irrenunciables. La presencia de un mediador internacional que garantice los avances de las negociaciones. Argumentan desde Junts que es porque "no nos fiamos" de Sánchez. Pero también la figura del mediador sirve para el independentismo como "imagen y símbolo del conflicto". La presencia de un mediador entre dos partes es la imagen perfecta, de cara al exterior, que da solvencia sobre la existencia de un conflicto.

Ninguno de estos escollos es aceptado a día de hoy por el Gobierno. Pero al mismo tiempo aseguran que "se puede avanzar sobre esos puntos". Es decir, de la misma manera que era difícil, casi impensable, pero finalmente se accedió a la concesión de indultos, la eliminación de delito de sedición, la rebaja de la malversación o el reconocimiento por escrito de la existencia de un conflicto; ahora se podrá pactar el siguiente paso.

Fechas clave

Sobre cuando se celebrará la sesión de investidura no es que haya secretismo, es que no existe fecha porque todavía no hay acuerdo. Antes del 27 de noviembre, es lo único establecido. Y en los próximos días habrá fechas clave y compromisos que impiden una investidura inmediata.

El martes, el denominado "Consell de la República", desvelará si promueve o no el bloqueo de la investidura de Sánchez. Este mismo martes el Consejo de Asuntos Generales de la UE vuelve a debatir sobre la oficialidad del catalán en el UE.

También esta misma semana hay Cumbre europea en Bruselas que obligará a Sánchez a permanecer en Bruselas el jueves y el viernes; y el martes próximo 31 de octubre la Princesa Leonor jura la Constitución española coincidiendo con su mayoría de edad.

Calendario completo que prácticamente obliga a celebrar una hipotética investidura de Sánchez bien entrado el mes de noviembre