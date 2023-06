Sánchez arranca la precampaña haciendo un llamamiento al voto útil ante la amenaza de un Gobierno de PP con Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado comienzo a la precampaña del PSOE de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio con un acto celebrado en Dos Hermanas, Sevilla. Elegir este municipio de 130.000 habitantes para lanzar su precampaña no es casualidad, ya que es un bastión electoral socialista desde que en enero de 2017 anunció que se presentaba a las primarias para recuperar la secretaría general del PSOE.

Sánchez ha estado acompañado por María Jesús Montero, vicesecretaria del PSOE, número uno en las listas por Sevilla y actual ministra de Hacienda; Juan Espadas, secretario general del PSOE en Andalucía y por el alcalde de la localidad, Paco Rodríguez.

Ante unos 3.500 asistentes, Pedro Sánchez ha asegurado que la victoria de su partido hará que España progrese y ha echado en cara al líder de la oposición y candidato del Partido Popular a las generales, Alberto Núñez Feijóo, que no se quiera enfrentar a más debates contra él.

"Todos a votar con la papeleta socialista o el papelón de tener un Gobierno del Partido Popular con Vox"

El candidato socialista a la reelección como presidente ha explicado que "la victoria del PSOE hará que España avance, no retroceda". Además, ha vuelto a hacer referencia al miedo a la llegada de la formación de Santiago Abascal, Vox, al Ejecutivo, alega que hay que elegir entre la votar a los socialistas o asumir la responsabilidad de que haya una coalición del Partido Popular con Vox.

"Esta es la cuestión, tenemos el mejor proyecto, tenemos al mejor equipo y enfrente no hay ni lo uno ni lo otro. Así que el próximo 23 de julio, todos a votar con la papeleta socialista o el papelón de tener un Gobierno del Partido Popular con Vox con Feijóo y con Abascal a la cabeza", ha declarado Sánchez.

Vuelve a pedir un cara a cara con Feijóo

Además, ha aprovechado para afear al líder del Partido Popular que lleva dando excusas, dice, a su propuesta para debatir con él en un formato cara a cara y considera que es porque no sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha de Vox. "Dos semanas emplazando al señor Feijóo que debata conmigo. Han sido excusas, han sido largas, cambiadas... ¿Sabéis porque no quiere debatir? porque no sabe cómo explicarlo, no sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha", ha matizado.