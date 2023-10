El rey continúa este martes la ronda de consultas con Sánchez y Feijóo en busca del desbloqueo político

El rey continúa este martes con la ronda de consultas para intentar dar una salida al bloqueo político en España. Tras reunirse con los representantes de UPN, Coalición Canaria, PNV, Sumar y Vox, Felipe VI recibe en el Palacio de la Zarzuela a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acudirá a la recepción con el rey a las 10.00 de la mañana y en su encuentro con el monarca se postulará como candidato para lograr los apoyos parlamentarios tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP, por su parte, se reunirá con el rey a las 11.00 de la mañana.

Una vez la presidenta del Congreso, Francina Armengol, reciba la notificación del jefe del Estado de que encargue a Pedro Sánchez la investidura, éste comparecerá en el Palacio de la Moncloa.

Será en esta comparecencia, según fuentes socialistas, en la que Sánchez hablará de sus intenciones en la negociación con los partidos independentistas para su investidura y los pasos a seguir para cerrar los apoyos necesarios.

Pedro Sánchez tiene previsto abrir una ronda de contactos con "todos" los partidos con representación en el Congreso para "escucharles" y recabar su respaldo para su candidatura y se buscará que, igual que el líder del PSOE respondió a la llamada de Feijóo, éste haga lo propio con la citación de Sánchez para reunirse.

Aunque el PSOE entablará contacto con los partidos que acepten la llamada, Sánchez priorizará los encuentros con PP y con su potencial socio de Gobierno, de manera que él solo protagonizaría las reuniones con Feijóo y con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Con el resto de las formaciones, previsiblemente, se reunirán otros dirigentes socialistas.

¿Cuándo sería la hipotética investidura de Sánchez?

En el PSOE evitan poner fechas al debate de investidura de Sánchez y, aunque se muestran seguros de que saldrá adelante, no descartan del todo el escenario de nuevas elecciones generales. No obstante, creen que se resolverá la cuestión pronto porque se trata de despejar la disyuntiva de apoyar un gobierno progresista o no.

En Ferraz creen que no habrá desgaste en las filas socialistas porque el "ruido" lo está generando el PP y eso ayudar que las "filas estén prietas" y porque son "lo de siempre" los únicos socialistas que se están oponiendo a estos acuerdos. También restan importancia a las críticas del PP porque estiman que a los populares "no le preocupa la amnistía sino no gobernar, mientras que a los socialistas les preocupa gobernar".

Yolanda Díaz asegura que el acuerdo con el PSOE

Este lunes, durante su recepción con el rey, la líder de Sumar ha asegurado que las negociaciones con el PSOE para conformar un gobierno continúan, pero aún están "lejos de lograr un acuerdo".

"Nuestra voluntad de formar un gobierno presidido por el señor Sánchez" pero a día de hoy están "lejos del acuerdo". Díaz ha señalado que buscan un acuerdo "ambicioso" y que la aportación de Sumar tenga que ver con "ganar derechos para el país".

Abascal traslada al rey su "no rotundo" a Sánchez

Santiago Abascal ha trasladado a Felipe VI el "no" a Sánchez de Vox y, en la rueda de prensa posterior a su audiencia con el monarca, ha llamado a una "movilización permanente" contra Pedro Sánchez y los partidos independentistas.

El presidente de Vox ha asegurado que su formación "encabezará" estas marchas "con todas las consecuencias". "Nosotros estamos dispuestos a encabezar y convocar cuando sea necesario" y "estamos dispuestos a pelear en los tribunales, en las instituciones y en las calles", ha aseverado.

Coalición Canaria deja abierto apoyar a Sánchez pese a la amnistía

Por su parte, la representante de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha dejado claro que el objetivo de su formación será beneficiar al pueblo canario. En este sentido, Valido deja una puerta abierta a apoyar a Sánchez tras valorar valorar si una ley de amnistía pesa más o menos que las transferencias pendientes.

"Una vez que el PSOE nos hable con claridad de cómo lo quiere hacer; si se acepta la agenda (canaria) en su integridad y se transfiere lo que nos debe, mi partido tendrá que decidir si es suficiente y cuál es la prioridad. Nosotros estamos aquí para solucionar los problemas de los canarios", ha reiterado.

Con el voto afirmativo de Coalición Canaria, el PSOE solo necesitaría una abstención de Junts para sacar adelante la investidura de Sánchez.