Qué son los gastos de representación por los que Feijóo ha cobrado un sobresueldo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cobró 39.260 euros del Partido Popular en concepto de "gastos de representación" al ejercer como presidente del partido desde abril de ese año. Según la formación, la asignación "no se ha visto incrementada en el presente ejercicio".

El grupo parlamentario socialista en el Senado registró una petición para que Feijóo actualizara su declaración de bienes registrando las retribuciones adicionales que recibía. El martes, fue el presidente del Senado, Ander Gil, quien dio al líder popular el plazo de una semana para realizar este procedimiento.

Este miércoles, llegó la respuesta del PP: El líder del PP cobra 39.260 euros correspondientes a "gastos de representación" y que se suman a la llamada "asignación constitucional" que perciben todos los senadores por igual y que asciende a alrededor de 70.000 euros al año: unos 3.337,33 euros al mes, con 14 pagas, sujetas a tributación.

¿Qué son los gastos de representación?

El PP utiliza este término desde hace mucho tiempo para referirse a las retribuciones que cobra su Ejecutiva, pero muchos se preguntan si es compatible cobrar un sueldo del partido al tiempo que se cobra como diputado o senador.

Según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su artículo 157, "el mandato de los Diputados y Senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma".

Sin embargo, tal y como publica El País, en el caso de Feijóo sí es compatible ocupar un escaño y ostentar un cargo en un partido político, "según detallan varias fuentes de Las Cortes", aunque no se recoge en la norma si se puede o no cobrar por ambos al mismo tiempo. De hecho, la Comisión del Estatuto de los Diputados nunca entró a valorar "ese extremo precisamente porque el PP los califica como 'gastos de representación' y no como 'salario'.

Según el diario, también los cobraban José María Aznar, Mariano Rajoy y Pablo Casado, y en 2014, el extesorero Luis Bárcenas explicó en la Fiscalía Anticorrupción que los altos cargos del partido cobraban sobresueldos como "gastos de representación" sujetos a tributación y cuya legalidad estaba avalada por "el despacho jurídico de Miguel Crisantemo"

La explicación del PP sobre el sobresueldo de Feijóo

Fuentes del Partido Popular han confirmado este miércoles la información que llega después de que el presidente del Senado, Ander Gil, enviase un escrito pidiendo a Feijóo que actualizase su declaración de bienes como senador antes del 4 de julio.

El PP explica que Feijóo "no tiene sueldo" en la formación, pero sí "una asignación en concepto de gastos de representación", "por supuesto" sujeta a tributación a través del IRPF, para afrontar los "gastos intrínsecos a las responsabilidades orgánicas que asumió como líder de la oposición".

"Dicha cantidad es similar a la que estaba vinculada a la Presidencia del PP antes de su llegada", señalan las mismas fuentes.

"Ander Gil se basa en las urgencias electorales del PSOE"

El PP informa además de que Feijóo actualizará sus datos de renta y patrimonio ante el Senado "conforme a los plazos reglados que tiene como senador perteneciente a la diputación permanente de la Cámara", lo que, según la interpretación de esta formación, es al final de su mandato como senador.

Los populares denuncian que la carta de Ander Gil "se basa en las urgencias electorales del PSOE y no en el cumplimiento de la normativa vigente en el Senado".

Además, acusan al PSOE de intentar basar la campaña electoral en el "sensacionalismo y el cotilleo" y de usar la institución del Senado "en favor" de Pedro Sánchez, al tiempo que se comprometen a intentar centrar la actualidad en lo hecho por el actual Gobierno y en lo que Feijóo hará si gobierna.