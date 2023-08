PSOE y Sumar chocan por las negociaciones: Díaz afirma que habla con otros partidos y los socialistas marcan distancias

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseguró que ella misma está en negociaciones con otros partidos a pesar de que la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, afirmase que las negociaciones las estaba llevando a cabo el PSOE.

Así lo afirmó en una entrevista en TVE donde comentó que en Sumar designaron a Jaume Asens "para fomentar las negociaciones con grupos catalanes". Además, "yo misma, Asens y Sumar están trabajando tanto en la negociación con el PSOE como con otras fuerzas progresistas y demócratas", pero remarcó que "la discreción es la garantía de que las cosas salgan bien".

Díaz apuntó que desde el primer minuto están trabajando "para que exista la posibilidad de una investidura de un gobierno de coalición progresista" en España.

Preguntada por las palabras de Montero, la líder de Sumar respondió que "el PSOE negociará igual que yo negocio con el presidente del Gobierno e igual que las negociaciones que estamos llevando con otros grupos de la Cámara".

Ante esta situación, Díaz reclamó "discreción" y que cada formación política haga su trabajo. "Lo más importante es la negociación de contenidos, que tenemos que sacar adelante con el PSOE", aseveró.

Trabajo con el PSOE para un Gobierno "mejor"

La líder de Sumar apuntó que están trabajando con el PSOE y que los 31 diputados que sacó Sumar "van a servir para tener un Gobierno mejor, que es ganar en derechos, seguir avanzar en derechos laborales y mejor fiscalidad".

De este modo, aseguró que lo que les preocupa "no es tanto la estructura de Gobierno, sino los contenidos" y que es ahí donde se están "volcando". Además, remarcó que no van a estar en el Gobierno "para no hacer nada o para quedarnos como estamos".

Díaz comentó que el programa del acuerdo de Gobierno "es la clave" para Sumar, por lo que, "para que formemos parte de un Gobierno tiene que ver sencillamente con políticas públicas que mejoren la vida de la gente".

Así, "no nos preocupa tanto la estructura", sino "qué es lo que vamos a hacer desde el Gobierno". "Queremos un país mejor, más derechos y más políticas públicas que mejoren la vida de la gente", concluyó la líder de Sumar.

Fricciones entre Sumar y Podemos

Yolanda Díaz también ha advertido de que todas las fuerzas integradas en Sumar "van a cumplir el acuerdo" de la coalición, un aviso que ha lanzado después de las críticas de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y otros dirigentes morados contra ella.

Además, ha dicho que ha hablado con Belarra y que si bien respeta las declaraciones sobre los resultados de Sumar el 23J "no las comparte", insistiendo en que las críticas no responden a su manera de trabajar y que todos van a acatar el acuerdo de coalición.

Un aviso que lanza ante los ataques de Podemos por los resultados del 23J que consideran pobres y en medio de la presión que están ejerciendo los morados para no quedarse fuera del reparto de poder en Sumar, exigiendo autonomía para sus cinco diputados.

Aparte de hablar con Belarra, Díaz está manteniendo contactos con la quincena de formaciones que se han integrado en Sumar y en septiembre, cuando se produzca la investidura de Pedro Sánchez que ha dado por hecho, van a lanzar este movimiento ciudadanos que ha obtenido 31 escaños en las elecciones.