El PP pide explicaciones al Gobierno sobre si dos ministros se reunieron con Puigdemont para hablar de la amnistía

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado este jueves al Gobierno en funciones que lidera Pedro Sánchez a aclarar cuanto antes si el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el titular de Exteriores, José Manuel Albares, se reunieron con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en la embajada de Colombia en Bélgica para "ofrecerle la amnistía".

En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha aludido a "informaciones que se han publicado que hacen referencia a que dos ministros en funciones del Gobierno de España" se reunieron "en la embajada de Colombia en Bruselas con un prófugo de la Justicia".

Cuca Gamarra exige explicaciones al Gobierno

"Estas informaciones exigen explicaciones por parte de ambos ministros del Gobierno de España. ¿Qué hacen dos ministros en funciones reuniéndose con un prófugo de la Justicia?", se ha preguntado, para añadir que "parece ser que no han ido a exigirle que vuelva a España" sino a "ofrecerle la amnistía a cambio de la Presidencia del Gobierno".

Esto es indigno

"Esto es indigno", ha proclamado Gamarra, que ha demandado aclaraciones inmediatas en sede parlamentaria para saber "qué han tratado" en ese encuentro, del que ha informado en un artículo de opinión publicado en el diario 'La Información'.

Sánchez se pronuncia por primera vez sobre la amnistía

A su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra este jueves en Granada, el presidente del Gobierno en funciones ha respondido que "cuando tengamos una posición concreta la expondremos". Se ha referido así por primera vez a la amnistía al ser preguntado por ello.

"Yo sé que esa es la pregunta que se hacen e incluso me dicen que por qué no me refiero a ello directamente. Estamos negociando con los grupos. Después de reunirnos con todos los grupos, fijaremos la posición del PSOE", ha aclarado Sánchez.