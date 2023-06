Margarita Robles habla del veto de Yolanda Díaz a Irene Montero: "Resulta sorprendete"

Las listas de Sumar para las elecciones del próximo 23 de julio siguen siendo protagonistas por los vetos de Yolanda Díaz a varios miembros de Podemos. La última en dar su opinión sobre las disputas entre Sumar y Podemos ha sido Margarita Robles que se ha mostrado sorprendida por los hechos.

La ministra de defensa ha sido clara y no ha eludido responder sobre el veto de Yolanda Díaz a Irene Montero y a otros miembros de Podemos para que vayan en sus listas. "Resulta sorprendente que si has estado trabajando conjuntamente con alguien, luego lo vetes y digas que eso no tiene importancia para los ciudadanos", ha señalado Robles en una entrevista en RNE.

La ministra ha insistido en que le sorprende "que cuando han trabajado juntas en un Consejo de Ministros, ahora haya vetos de Yolanda Díaz a otro integrante de Podemos", si bien ha considerado que es un tema que tendrán que dilucidar ellos.

Nadia Calviño no se ha pronunciado al respecto en 'Más de uno'

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no ha entrado a valorar la polémica que se vienen dando en las últimas semanas en el seno de la formación de Yolanda Díaz.

Preguntada por Carlos Alsina en 'Más de uno' sobre el veto de la ministra de Trabajo a la ministra de Igualdad, Nadia Calviño ha explicado que trata de "no pronunciarse sobre las personas" y ha preferido "no comentar". Además, tampoco ha querido calificar de extrema izquierda o no a Sumar al no conocer su programa electoral.