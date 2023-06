Irene Montero reacciona a la denuncia de Echenique tras ser vetados por Sumar en sus listas

El veto a Irene Montero ha sido uno de los principales escollos -sino el que más- en las negociaciones entre Unidas Podemos y Sumar. El acuerdo para concurrir juntas a las elecciones generales del 23 de julio se consumó a última hora del viernes in extremis y con la notable ausencia de Montero. Por su parte, la todavía ministra de Igualdad se había mantenido al margen y guardando silencio... hasta ahora.

Montero ha respondido al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echequine, quien, durante el día de ayer, publicó una carta, tras haber sido vetado (también) de las listas de Sumar.

La misiva de Echenique ha sido la siguiente: "Hasta ahora no he querido decir nada por no interferir en el proceso de negociación del acuerdo electoral entre Podemos y Sumar, pero también creo que no puedo hurtar a las personas que me seguís una explicación veraz respecto del motivo por el cual, después de haber sido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso durante tres años y medio, no voy en las listas y no voy a ser diputado en la próxima legislatura".

El golpe de Sumar a Podemos "ha sido muy duro"

Echenique asegura en su escrito que el golpe que Sumar ha querido dar a Podemos "ha sido muy duro" pero cree que la decisión de su partido de aceptar la unión es la decisión "correcta", pese a que es el "momento más difícil". "Creo que nuestra decisión de garantizar, a pesar de ello, el acuerdo electoral como única vía de que haya una mínima posibilidad para que no gobierne el PP con Vox después del 23J es, una vez más, la decisión correcta", ha explicado.

Afirma además que está "muy orgulloso" de haber jugado un papel "pequeñito" en la formación primer del Gobierno de coalición desde la segunda república. En este sentido, destaca los "numerosos" avances sociales que han desarrollado, como:

La Ley de Eutanasia.

La Ley de Protección Animal.

La subida del salario mínimo.

Los impuestos a la banca y a las grandes fortunas.

La Ley de Vivienda.

La Ley del 'solo sí es sí', entre otras.

Montero rompe su silencio en redes sociales

La ministra de Igualdad ha roto su silencio escribiendo en sus redes sociales: "Jefe, te quiero mucho", en respuesta al mensaje de Pablo Echenique en el que explicaba los motivos de su veto en Sumar. Y es que el hasta ahora portavoz de Unidas Podemos en el Congreso dejará de tener cargo institucional tras el 23-J.

Montero también se pronuncia tras las palabras de Rufián

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado la exclusión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las listas electorales de Sumar, para proclamar que no se puede frenar a la derecha y ultraderecha siendo una izquierda de "mentira".

"Gracias, Gabriel. Muy orgullosa de las alianzas plurinacionales y feministas que hemos construido, y que siguen siendo fundamentales para conquistar derechos" ha publicado.

Echenique pide a los votantes de Podemos "no tirar la toalla"

"Han sido horas y horas de negociación con los grupos de la mayoría progresista y plurinacional más diversas que jamás ha existido y ha sido un honor para mi cada vez que he intervenido desde la tribuna", ha apostillado.

Por último, pide a los votantes de Podemos "no tirar la toalla" porque no se pueden permitir el "lujo de no pelear". "No tenemos otra opción. Por eso, yo voy a seguir poniendo todo mi trabajo, tiempo, esfuerzo y compromiso para apoyar a la mejor dirección que ha tenido nunca Podemos, con Ione Belarra a la cabeza. Te pido que me acompañes porque sigo con las mismas ganas que el primer día de arrebatarles democráticamente el poder a ese 1 por ciento de privilegiados que dirigen el país sin presentarse a las elecciones", indica.

"Si algo he aprendido en este viaje es que las dos mentiras más burdas de la política son que 'todos son iguales' y que 'no se puede'", ha sentenciado.

También ha respondido a Echenique Ione Belarra

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha respondido a Echenique en su cuenta de Twitter: "Te quiero mucho, amigo. Siempre con la tarea más difícil, sin perder el sentido del humor y con ese corazón enorme para amar a tu gente y a nuestro pueblo".

Iglesias pide a Díaz que "rectifique" el veto a Montero

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias se ha mostrado muy duro con la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar Yolanda Díaz. En un artículo publicado en el medio CTXT ha instado a Yolanda Díaz a rectificar el veto a la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, porque "está decepcionando a demasiada gente" al "golpear así a una figura crucial de la izquierda y del feminismo".

"Es posible que Díaz no sea consciente aún del error político que comete (...). Está a tiempo de rectificar y me consta que incluso personas de su propio entorno que en nada simpatizan con Podemos tratan de advertirle que está comprometiendo sus propios objetivos políticos al asumirse a sí misma como ejecutora final de una violenta campaña orquestada desde los más siniestros aparatos de las derechas mediática, judicial y política", ha expuesto Iglesias.