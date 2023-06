Sumar prefiere hablar de "renuncias" en vez de "vetos" a Irene Montero o Echenique: "Ningún acuerdo es perfecto"

El portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, se ha referido a "renuncias" en lugar de "vetos" a miembros de Podemos por parte del partido de Yolanda Díaz de cara a confeccionar las listas para las elecciones generales del 23 de julio y ha asegurado que "ningún acuerdo es perfecto".

Al ser preguntado por la interpretación que ha hecho el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique o el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en relación a la ausencia de Irene Montero en las listas de Sumar, calificada como un 'veto', Urtasun ha puesto en valor el acuerdo con 15 formaciones progresistas y ha insistido en que "ha tenido que haber renuncias porque ningún acuerdo es perfecto".

"Los mejores acuerdos siempre son aquellos que generan de alguna manera insatisfacción. Esto es inevitable", ha apuntado el portavoz de campaña de Sumar en una entrevista en Canal 24 horas.

Es imposible llegar a un acuerdo como el que hemos alcanzado sin que no haya renuncias

Al hilo, ha matizado que cuando se confeccionan las listas "no es un momento bonito" en el sentido de que son "ejercicios complejos". "Es imposible llegar a un acuerdo como el que hemos alcanzado sin que no haya renuncias y sin que no haya generosidad por las partes", ha sostenido Urtasun defendiendo de nuevo el acuerdo alcanzado "pedido por España".

¿Posibilidad de futuros movimientos en las listas?

En otro punto, cuestionado por si habría alguna posibilidad de futuros movimientos en las listas para que entrase finalmente Irene Montero, Urtasun ha cerrado la puerta a esta hipótesis asegurando que "en estas cosas hay que ser serios".

"Hay un periodo para negociar, un periodo en el cual se abre la negociación, otro en el que se cierra y, efectivamente, logramos en el último día en el cual podíamos registrar la coalición y logramos un acuerdo amplio firmado por todo el mundo. Por Izquierda Unida, por Podemos y por todos los 15 partidos (...) por tanto, estoy convencido de que vamos a empezar desde ya a remar en esa misma dirección", ha señalado.

Tras el anuncio de Díaz de escoger al embajador de España ante la ONU Agustín Santos como número dos en la lista de Sumar por Madrid este mismo lunes, Urtasun ha avanzado que "en los próximos días" habrá más anuncios de incorporaciones de personas que ya estaban trabajando en los grupos de Sumar.

"Queremos representar a España en su diversidad, la diversidad de sus profesionales de la sanidad pública, de la educación pública, de los inspectores de Hacienda que garantizan nuestros ingresos tributarios para financiar los ingresos públicos, nuestros profesionales del servicio exterior, pero también representantes de trabajadores de sectores precarios a los cuales aspiramos a representar", ha subrayado.