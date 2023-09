Irene Montero acusa a Yolanda Díaz de no dejar intervenir a Podemos en el debate de investidura

La "número dos" de Podemos y ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha acusado a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de no dejarles intervenir en el pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo: "Lo hemos solicitado, es una decisión de Yolanda Díaz, que no ha querido que intervengamos en este pleno".

La queja de Montero se produce después de que ayer en el tiempo que tenía Sumar para intervenir en el debate (media hora en la primera intervención más otros diez minutos de réplica) los que se subieron a la tribuna fueron la portavoz del grupo, Marta Lois, y luego en la réplica el diputado de IU, Enrique Santiago y la portavoz de los comunes, Aina Vidal.

Podemos se siente ignorado

Podemos se siente ignorado dentro del grupo parlamentario tras quedar excluido del reparto de las portavocías adjuntas, junto a IU, y sigue exigiendo una participación proporcional a su peso político aparte de reclamar que Montero como titular de Igualdad en el Gobierno de coalición cuando éste se conforme.

Destacados líderes morados se suman a las críticas

Al lamento de Irene Montero se ha sumado el exportavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique al lanzar que le generó "mucha tristeza" ver cómo la izquierda no independentista" se sumió en la "irrelevancia" en el Congreso. "No me sentía así de huérfano políticamente desde 2013 (un año antes de que irrumpiera Podemos en la política)".

En esta misma línea se ha expresado Julio Rodríguez, el nuevo presidente del Instituto República y Democracia, el 'think tank' de Podemos, para desgranar que la portavocía, según fija la Real Academia Española, supone hablar para una colectividad y ser elegido para ello. "Luego está la logomaquia, hablar por hablar y ni caso a los contenidos", ha escrito en la red social 'X' para indicar que también están "los pagafantas".

La diputada de Podemos en el Congreso y coordinadora autonómica en Andalucía, Martina Velarde, ha reflexionado que hay gente que "dilapida" la herencia política "porque no sabe gestionarla". "Vivir de las rentas sin tener un plan tiene fecha de caducidad", ha desgranado.

Monedero dice que Sumar se equivoca

Por su parte, el politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha proclamado que Sumar se equivoca "dejando al PSOE representar la crítica dura contra el PP", dado que para los socialistas es "mera cosmética" pero hace que "la izquierda real se desvanece". De esta forma, aludía a la contundencia del discurso del diputado socialista Óscar Puente contra Feijóo.

"Al PSOE y al PP les interesa el bipartidismo. Y lo han representado. La ausencia de Podemos es otro error. ¿Quién le quiere fuera del espacio?", ha avisado Monedero.