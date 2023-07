La herencia universal divide a Sumar: Baldoví pide "progresividad" y Urtasun insiste en su "buena acogida"

La herencia universal ha irrumpido con fuerza en la precampaña como una de las propuestas estrella de Sumar. Mucho se viene hablando en los últimos días sobre esa ayuda pública de 20.000 euros para jóvenes que llevará Yolanda Díaz en su programa electoral.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha explicado que el pago de esta medida se hará a los 23 años, se financiará a través de un ambicioso impuesto a las grandes fortunas, se vinculará a formación, inserción laboral o emprendimiento, y se abrirá una oficina de asesoramiento para ayudar a elegir el destino de la cantidad.

El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, fue uno de los primeros en pronunciarse afirmando que desde Sumar no habían avisado a la formación morada sobre la medida. "No nos había avisado Sumar de que iban a dar esta propuesta y no sabemos todavía. Vamos a esperar. Estoy convencido de que la propuesta tiene buena intención (...) Le vamos a dar un poco de tiempo", dijo el pasado lunes.

También desde Compromís han hablado sobre la herencia universal. El portavoz en las Cortes valencianas, Joan Baldoví, ha expresado que, aunque están "bastante de acuerdo" con la medida, "el café para todos no nos gusta. Estamos básicamente de acuerdo con la propuesta, pero siempre con toda progresividad".

Las dudas dentro de algunos de los partidos que forman parte de la coalición vienen por la forma en que se otorgaría esta ayuda. "No es lo mismo el hijo de unos trabajadores, de personas con rentas medias o bajas, que de otras que evidentemente no necesitan esa renta para poder emprender", explicaba Baldoví; mientras que Iglesias se preguntaba si estos 20.000 euros iban a darse "al hijo de Amancio Ortega de 23 años y al hijo de un peluquero de Fuenlabrada".

Este miércoles ha sido el portavoz de campaña de la coalición, Ernest Urtasun, el que ha asegurado que la propuesta ha tenido "buena acogida", tanto entre los partidos de la coalición como en la ciudadanía.

"Somos perfectamente conscientes que muchos de ellos, si no tienen un soporte familiar importante, tienen dificultades para tirar adelante su modelo de vida. Por lo tanto, nuestra propuesta de herencia universal precisamente lo que pretende es poner en igualdad de condiciones a todos los jóvenes para poder no tener que pagar formación, para poder buscar un trabajo o para poder también emprender", ha explicado Urtasun.

Críticas externas

Las reacciones no han tardado en sucederse y las críticas han llegado tanto desde la derecha como desde la otra parte del Gobierno. Nadia Calviño fue de las primeras en rechazar la propuesta afirmando que "quien proponga medidas que consistan en dar subvenciones, ayudas, así, sin ningún tipo de restricción, ni nivel de renta, ni un objetivo concreto, tiene que explicar cómo lo financiaría, porque en los próximos años tenemos que seguir con una política fiscal responsable".

Pedro Sánchez, por su parte, no se ha mojado cuando se le ha preguntado por la herencia universal, asegurando que no la ha leído y que no puede opinar de ello.

Más duro ha sido Feijóo, que ha calificado la propuesta como una "broma" y ha criticado a Díaz por "comprar" el voto joven antes de las elecciones generales. "¿Cómo vamos a desembolsar 10.000 millones de euros para esta medida? Yo comprendo que el voto joven está cambiando de lugar, pero eso no se compra con 10.000 millones", dijo hace unos días en el foro del diario 'La Razón'.