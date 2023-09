Feijóo reta a Sánchez a subir a la tribuna para aclarar si defiende la amnistía y el referéndum

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado la puerta a una posible abstención del PP para que gobierne el socialista Pedro Sánchez y ha avisado que ahora solo quedan dos "salidas" que no son "honrosas": "el Gobierno de la mentira" o "una repetición electoral".

Feijóo ha avisado a Pedro Sánchez de que "ya no hay posibilidad de triunfo para ningún candidato, aunque logre la Presidencia, porque no existe ningún éxito posible en el engaño" y le ha retado de nuevo a no esconderse y aclarar desde la tribuna del Congresosi está a favor de la amnistía y el referéndum. "¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?".

Feijóo ha afirmado que apelar a la "coherencia" y "conciencia" de los diputados del PSOE no es apelar al transfuguismo sino "a la integridad personal y política". Ha añadido que les ha "ofrecido la posibilidad de que se abstuvieran sin tener que renunciar a ella".

Le ha pedido también a Sánchez que "no sean tránsfugas de una España donde todos somos libres e iguales" y le ha recordado que en las urnas "no pidieron el consentimiento para esto" y que nombre "con transparencia y tranquilidad" sus intenciones respecto a la amnistía y el referéndum.

No se abstendrán para que gobierne Sánchez

Feijóo ha advertido de que no van a admitir el cinismo de que "nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles".

Durante esta intervención, Feijóo ha agradecido el apoyo al PP, Vox, UPN y CC y presumió de haber propuesto "un nuevo proceso de entendimiento".

Consciente de que hoy no obtendrá los apoyos necesarios para formar Gobierno, Feijóo prefiere quedarse con la sensación de haber "podido dar seguridad" de que hay una fuerza política "que va a defender los mismos valores que la mayoría de los españoles" y "la esperanza de que más pronto que tarde lo hará desde un Gobierno para todos".