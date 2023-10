Feijóo reconoce que "respeta" a Puigdemont y admite "contactos indirectos" con él

Carlos Alsina recoge en su monólogo unas declaraciones que realizó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una conferencia en el Hotel Palace de Barcelona, organizada por Nueva Economía Fórum. A la pregunta de si conocía personalmente a Carles Puigdemont y si creía que sería bueno hablar con él, el presidente popular respondió lo siguiente:

"Le conozco, sí. Hemos coincido durante un tiempo, él como presidente de la Generalitat y yo de presidente de Galicia. Yo respeto a todos los ciudadanos de mi país y creo que el señor Puigdemont tiene claro lo que opina.

En mi opinión -fíjese que a mí lo de la verdad me interesa-, hay otros políticos que mienten mucho y sobre el señor Puigdemont todo el mundo sabe lo que pide. A mí desde luego en los contactos no personales ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido".

Alsina se pregunta qué contactos han sido esos, entre quiénes y a iniciativa de quién y por qué asegura que Puigdemont no les ha mentido: "¿Puigdemont es interlocutor? Para el PP está procesado por rebeldía y es líder de una sedición", asegura el director de 'Más de uno'.

"No estoy de acuerdo con los planteamientos del señor Puigdemont. Eso no significa que desde la discrepancia pueda haber respeto. Tiene asuntos pendientes con la justicia, que creo que sería conveniente que los saldase", siguió diciendo Feijóo.