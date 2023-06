Feijóo propone una reforma legal para frenar la okupación

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado una reforma de una serie de leyes procesales que permita el desalojo de 'okupas' y ha garantizado que, si gobierna, "acabará" con el fenómeno de la 'okupación' ilegal, que a su juicio "no puede continuar".

Concretamente, Feijóo ha afirmado que "vamos a acabar con la okupación de la viviendas en España y he pedido una propuesta de reforma de leyes procesales para desalojar a alguien que no tiene un título jurídico válido, que está invadiendo la propiedad privada de un ciudadano".

El líder del PP ha desvinculado esta propuesta de las personas vulnerables, dice que esto no tiene nada que ver con ellas "las personas vulnerables son aquellas que están pagando una hipoteca y les sube y no pueden pagar o los que están pagando un alquiler, se quedan en el paro y no pueden pagarlo. Eso es una cosa distinta, estas personas tendrán una política de vivienda adecuada".

Las personas que no pagan y que okupan ilegalmente tendrán que ser desalojadas

Feijóo ha insistido en que, independientemente de los casos de vulnerabilidad, con esta medida que plantea se busca que "las personas que no pagan y que okupan ilegalmente una vivienda tendrán que ser desalojadas".

La nueva Ley de Vivienda dificulta los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles, e impide desalojos cuando no se haya intentado un acto de conciliación. Pero el líder 'popular' se ha posicionado en contra de los inquilinos que no tienen reconocida la condición de vulnerabilidad.

En estas declaraciones que ha hecho Feijóo a EsRadio, Feijóo ha sostenido en varias ocasiones que la Ley de Vivienda "facilita" la 'okupación' ilegal.