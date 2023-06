Feijóo pide regular los debates electorales e insiste en que debatirá con Sánchez ante las generales

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes regular los debates electorales en las campañas y ha insistido en que debatirá con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante las elecciones generales del próximo 23 de julio. Eso sí, ha defendido a tratar este tema una vez que se cierre el plazo para presentar candidaturas, que acaba este 19 de junio.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha asegurado que debatiría mañana mismo con Feijóo sin problema si él aceptara un cara a cara en 'Más de uno'.

"las urgencias del PSOE no son nuestras urgencias"

En un desayuno informativo, organizado por el foro Nueva Economía, Feijóo ha afirmado que él es un político "respetuoso" con los plazos y formas y, por lo tanto, hay que saber cuántos partidos se presentan a los comicios para hablar sobre debates. "Hoy lo vamos a saber y, por tanto, las urgencias del PSOE no son nuestras urgencias", ha manifestado.

Dicho esto, ha dicho a Sánchez que "puede estar tranquilo" porque va a tener "menos dificultades para debatir que para organizar los mítines de PSOE" y "menos dificultades" que las que tuvo su predecesor, Pablo Casado, al que en 2019 "negó un debate bilateral".

que no sea para cuando le interés al PSOE

Tras criticar que Sánchez ahora quiera conceder las entrevistas que no ha dado en los últimos cinco años, ha defendido regular los debates electorales. Según ha dicho, se trata de establecer una "disposición legal para regular los debates y que no sea para cuando le interés al PSOE", de forma que si a esa formación no le interesa "no hay debates".