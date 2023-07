Feijóo llevará al 'cara a cara' el "hartazgo contra el 'sanchismo'"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, avanzó este sábado que llevará "el hartazgo contra el sanchismo" y "lo que ocurre en España" al debate 'cara a cara' que mantendrá con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, la noche del próximo lunes en Atresmedia.

Feijóo continuó su ruta electoral haciendo parada esta mañana en Corrales del Vino, un municipio de Zamora con 960 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2022. Rodeado de unas 350 personas, en base a las cifras facilitadas por la organización, el líder del PP explicó que si está aquí es porque quiere "estar con la gente".

De tal forma, marcó todas las distancias con Sánchez, cuya campaña consiste en "alejarse de la gente, no estar en los pueblos, no darle la mano a los ciudadanos y huir" del contacto con la ciudadanía. En su caso, aseguró que también prepara el debate, como es su "deber" y "obligación", pero llevará a este foro las propuestas que ha ido recogiendo en los pueblos.

"La mayoría de los ciudadanos que me he encontrado durante todos estos meses me han dicho que están hartos del sanchismo, que necesitan un presidente del Gobierno de todos" y que "trate por igual" a todos los pueblos y ciudades de España. De tal forma, se comprometió a llevar al debate del lunes "el hartazgo contra el sanchismo" y "lo que ocurre en España".