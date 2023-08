Feijóo explica que su propuesta de Gobierno pasa por "la igualdad de todos los españoles"

El líder del Partido Popular y candidato en la investidura del 26 y 27 de septiembre, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión con Pedro Sánchez en la que le ha pedido que le permita su investidura para una legislatura de dos años de mandato.

El presidente del Partido Popular ha explicado que la propuesta a Pedro Sánchez es una alternativa para que la "gobernabilidad de España esté garantizada con un acuerdo y una responsabiñlidad histórica de los dos partidos" con el mayor porcentaje de voto en las pasadas elecciones generales.

La igualdad de los españoles, el objetivo de Feijóo

Según apunta Alberto Núñez Feijóo, el objetivo de esta propuesta "es asegurar la igualdad de todos los españoles y evitar que sea rota por las cesiones que los independentistas están pidiendo al PSOE". Además, ha dejado claro que "mi opción de Gobierno será siempre defender la igualdad de todos los españoles".

El líder del PP ha explicado que le ha realizado su propuesta al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE tras hacerle un análisis del 23J con tres conclusiones. Una de ellas es que "si el PP ha ganado las elecciones debe tener un peso importante en la legislatura". Por otro lado, le ha trasladado que "la ciudadanía eligió con sus votos que no hubiese mayorías", y por último le transmitido que "los ciudadanos quieren Estado gobernable y estable".

La igualdad de los españoles y la garantía de un Estado gobernable será la línea que vertebre el discurso de invetidura de Alberto Núéz Feijóo, según ha explicado el presidente del Partido Popular. Y es por ello, ha explicado, que "pese a todo lo que separa del PSOE y del señor Pedro Sánchez" le ha trasladado ese acuerdo de dos años de legislatura y seis pactos de estado.

No voy a gobernar a cambio de la igualdad de los españoles

Respondiendo a las preguntas de los periodistas, Feijóo ha insistido en que no quiere "gobernar a costa de la igualdad de los españoles" porque eso "no sería coherente con el papel del PP en estos 45 años y no sería coherente con mi bigrafía política", ha expresado.

El líder popular ha insistido en que su porpuesta es para "finalizar los bloques y los bloqueos y para resetear nuestro país como hicieron los que nos trajeron hasta aquí".