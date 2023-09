Feijóo bromea con conseguir los cinco votos de Podemos haciendo ministra a Irene Montero

El líder del Partido Popular y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha bromeado con hacerse con los cinco votos de Podemos si les promete que hará ministra a Irene Montero en el caso de obtener la Presidencia del Gobierno.

Así lo dijo a Feijóo en su turno de respuesta a la portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Marta Lois, durante el debate de investidura, en la que ahondó en las diferencias dentro de la coalición liderada por Yolanda Díaz con Podemos.

Con cierta sorna, Feijóo comunicó que "en el caso de que obtenga la Presidencia del Gobierno en este Gobierno será ministra la señora Montero". "Al principio habría alguna risa, aunque por lo que veo hay bastante silencio, pero si siguiese con mi discurso con naturalidad alguna sonrisa se helaría rápidamente, se cruzarían miradas, mensajes, WhatsApps. ¡Uy! Los cinco votos de Podemos. ¿Qué ocurriría? No voy a seguir porque no tardaría mucho tiempo de tomárselo en serio", añadió eludiendo a que le faltan cuatro votos para conseguir la investidura.

No obstante, aseguró que sería "un presidente de fiar" y "no le echaría la culpa a una ministra" de su Gobierno "de la responsabilidad del presidente" ni "intentaría decirle a una ministra de mi Gobierno que la responsabilidad es suya cuando se modifica el Código Penal", refiriéndose a la ley del 'sólo sí es sí'. "Es lamentable lo que han hecho ustedes", agregó.

Feijóo también criticó que "han proscrito a la ministra Montero, han retirado al ministro Garzón, nadie se atreve a decir si la ministra Belarra va a seguir o no en el Gobierno y del ministro Subirats llevamos tiempo sin saber mucho". "No pasa nada señor ministro, usted va por otra cuota, no se preocupe", dijo dirigiéndose al ministro de Universidades en funciones.