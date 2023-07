Feijóo alerta de que estas elecciones España se juega "volver a la Constitución o salirnos de ella"

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este domingo en un mitin en Guadalajara de que las próximas elecciones son "las más importantes de nuestro país" porque España se juega "volver a la Constitución o salirnos definitivamente de ella".

Núñez Feijóo ha hecho hincapié en la importancia de unos comicios que "no son unas elecciones más", sino una oportunidad para "volver otra vez a la senda del acuerdo" o que se siga "dividiendo el país", y ha recomendado apostar por las mayorías para la dirección de España en vez del sometimiento a las minorías.

"Lo del domingo es volver a la Constitución o salirnos definitivamente de ella. Lo del domingo es que los dirigentes que se mofan del presidente del Gobierno, el señor Otegi y el señor Rufián, sigan mandando el España o, por el contrario, los españoles cojamos el control de una gran nave de 47 millones de pasajeros que es España", ha dicho.

El líder de la oposición ha criticado, además, las "mentiras" de Pedro Sánchez con respecto a los compromisos anunciados por su gobierno con Bruselas, como el relativo a la imposición de peajes en autovías para recibir fondos europeos.

"Se sabrá toda la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque la voy a contar. Voy a contar todos los compromisos firmados y aquellos comprometidos para cobrar los fondos europeos (...) Ahora dice que el compromiso que asumió delante de las autoridades europeas es mentira", ha declarado un Feijóo que ha dicho que Sánchez toma "por tontos" a todos, incluida la Comisión Europea.

Insiste en el voto útil

El candidato popular ha vuelto a llamar al voto útil este domingo. Sin hacer una mención explícita a Vox, Feijóo ha reivindicado la experiencia de gestión del PP frente a "partidos que no han gobernado nunca"pero "tienen soluciones para todos".

"Quién iría al hospital de Guadalajara y entraría en quirófano con un cirujano que no ha operado nunca a ningún paciente. No creo que deban elegir políticos que no han gestionado nunca nada porque eso es una gestión de alto riesgo", ha advertido Feijóo en un símil médico.

Es por esto que ha pedido una "victoria extraordinaria que dé una mayoría para gobernar España sin chantajes y condiciones que pongan aquellos que han sacado un puñado de votos y de diputados" y ha advertido de que solo la papeleta del PP garantiza el cambio y "derogar el sanchismo".