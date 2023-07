Feijóo acusa a Sánchez de "salir a perder" las elecciones para "bloquear" un Gobierno del PP

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado este viernes los "antecedentes" de Pedro Sánchez en 2016 cuando con su "no es no" se opuso a la investidura de Mariano Rajoy y ha apuntado que eso es lo que pretende también ahora. Por eso, ha apelado al voto útil al Partido Popular en las generales del 23 de julio.

"Fíjaos en sus antecedentes políticos y llegaréis a la conclusión de que si no aspira a ganar, aspira a bloquear", ha declarado Feijóo en un mitin en el Paseo del Bombé de Oviedo ante un millar de personas, según fuentes del PP. Previamente, han intervenido el portavoz del PP en la Junta General del Principado, Diego Canga, y la candidata número 1 al Congreso por Asturias, Esther Llamazares.

Tras asegurar que sólo el PP presenta un candidato que "se ha comprometido a gobernar si gana", ha recalcado que el candidato socialista "sale a perder para bloquear" y ha subrayado que "no es la primera vez que bloquea" porque lo hizo con Mariano Rajoy en las elecciones de 2016. "Y volvió a bloquear las siguientes elecciones hasta que le echaron de la Secretaría General del PSOE", ha apostillado.

El candidato 'popular' ha manifestado que él quiere "ganar" las elecciones para "romper los bloques y los bloqueos" y que no se tengan que "volver a repetir las elecciones", al tiempo que ha indicado que el requisito básico para ser presidente del Gobierno es ganar en las urnas.

"Si no ganas, no puedes ser el presidente del Gobierno de todos los españoles. Eso no es admisible en nuestra democracia", ha resaltado, para añadir que la "ensalada" de partidos que busca Sánchez "no merecen gobernar España".

Concentrar el voto en el PP frente a Vox

Dicho esto, el candidato 'popular' ha apelado a concentrar el voto en el PP y ha recordado un mensaje que está repitiendo estos días sobre lo que puede ocurrir en algunas provincias si se apuesta por Vox, dado que habrá "miles de votos que no consigan escaño". "Son 20 escaños que es lo que nos hace falta para gobernar en solitario", ha manifestado.

Feijóo ha subrayado que quiere "ganar para mejorar la vida de la gente". "Os propongo ganar al sanchismo, no dar un balón por perdido y unir el voto para que no se pierda ninguno", ha declarado. Según ha dicho, si la gran mayoría de españoles votan cambio "a través de las papeletas del Partido Popular", "nada ni nadie podrá interrumpirlo, y nada ni nadie podrá bloquear" el futuro por más que "parezca ser el propósito" de algunos candidatos.

Tras asegurar que quedan 10 días para "pasar página del sanchismo", Feijóo ha indicado que Sánchez ha hecho "desaparecer al PSOE" de la campaña porque "no hay mítines, no hay barones, no hay representación institucional de España"

Los peajes en autovías y el CIS

Feijóo ha criticado el "empeño" de Pedro Sánchez de dedicar la campaña "a convencer a los españoles de que no miente" y ha señalado que su equipo ha elaborado un informe de "once folios" con las "mentiras" que el jefe del Ejecutivo vertió en el cara a cara del pasado lunes.

Como ejemplos de "mentiras" de Sánchez ha citado su negativa a que habrá que pagar peajes en autovías y las encuestas del CIS. Así, ha señalado que le preguntó a Sánchez el lunes en el debate si su Gobierno planea que se paguen peajes en autovías el próximo año. "Lo negó. Ayer, en una entrevista, el director de la DGT lo confirmó. Pues así llevamos 5 años en este país", ha manifestado.

Como ya hizo anoche en Burgos, el líder del PP ha señalado que el CIS provoca que la gente se sonría y ha vaticinado que la próxima encuesta dirá que Sánchez ganó el debate y que ganará las próximas elecciones con mayoría absoluta. "Ya está confeccionado el titular a ver si alguien se lo cree", ha enfatizado.

Tras recalcar que "hoy queda un día menos para empezar una nueva etapa", ha afirmado que "sanchismo es la frivolidad, la inexperiencia y la propaganda". "Y es que hay algunos ministros cuyo primer trabajo ha sido ser ministro", ha exclamado.

Feijóo ha asegurado que España "está cansada y no merece este sanchismo", al que ha reprochado que haya convocado las elecciones u 23 de julio. "En la campaña electoral no se someten a los ciudadanos a 40 grados de temperatura, salvo que lo que intentes es que no vayan a votar", ha advertido.

El lobo "no es un animal sagrado"

El líder del PP ha asegurado que él quiere ganar para decir "a un ganadero" que no pueden "tener animales sueltos que acaban con la cabaña ganadera en Asturias". "Yo quiero ganar para decir que el lobo es una especie protegida, pero no es un animal sagrado, sino que tiene que convivir con el resto de los animales en un equilibrio", ha declarado.

Finalmente, ha animado a acudir a las urnas y ha señalado que aunque están "contentos" tras el cara a cara porque la gente le felicitan por la calle y está "más cariñosa que nunca", el PP no ha ganado "nada". "Ganamos un debate, pero no ganamos las elecciones", ha avisado.