ERC avisa de que "nadie puede dar por descontados" sus votos y Puigdemont rechaza dar "cheques en blanco" al PSOE

Las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno tras las elecciones del pasado 23J siguen curso con Cataluña como principal protagonista. Pedro Sánchez necesitará el voto afirmativo de ERC y Junts para volver a ser investido presidente y, aunque desde un principio se ha dado por hecho que puede contar con el 'sí' de ERC, este miércoles han avisado de que "nadie puede dar por descontados" sus votos.

Lo ha hecho a través de su secretaria general, Marta Rovira, que en una entrevista en 'Catalunya Radio' ha reivindicado que "se deberían acabar de ejecutar y cumplir algunos de los acuerdos" llevados a cabo con los socialistas en la anterior legislatura que no pueden caer en el olvido.

Rovira ha sostenido que su experiencia en la negociación el Estado es "positiva" y ha puesto en valor la mesa de diálogo puesta en marcha en la anterior legislatura. "Es la primera vez que conseguimos sentar a un gobierno español a asumir que hay un conflicto político", ha explicado.

Ha considerado, además, que no es imposible "mover" al PSOE hacia planteamientos como el del referéndum, recordando que Sánchez también "decía que eran imposibles los indultos y eliminar la sedición".

La secretaria de ERC también ha hablado de la relación entre partidos independentistas, que no pasan precisamente por su mejor momento y de cuyos votos depende la investidura de Sánchez. "Todo lo que hemos intentado hacer estos últimos años ha fracasado precisamente porque no hay este acuerdo estratégico" y ha reiterado que no faltarán propuestas por parte de ERC.

Puigdemont no dará "cheques en blanco" a Sánchez

Por su parte, el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, también ha hablado sobre una posible investidura de Sánchez este miércoles. A través de su cuenta de Twitter ha rechazado dar "cheques en blanco" al PSOE, a los que ha acusado de no respetar la política lingüística de Cataluña después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya estimado la medida cautelar solicitada por una familia y obligue a una escuela de Girona a impartir en un aula "una o unas materias o asignaturas" en castellano, además de la de aprendizaje de la lengua.

"Van deconstruyendo consensos sociales y políticos por mero supremacismo lingüístico, y aún piden que les sigan extendiendo cheques en blanco porque 'hay que parar a la derecha' (...) Tenían los votos, tenían la llave y tenían todo el poder... pero el catalán retrocede empujado por la ofensiva oficial del Estado. No se puede repetir este esquema si se desea tener resultados diferentes", ha avisado.