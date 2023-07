Emiliano García-Page, a Vox: "Ya se que le gustan los 'tamayazos', pero yo soy demócrata, respeto lo votado y cumplo las normas"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, ha hablado tras la propuesta de Vox de que el "PSOE bueno", citando expresamente a su persona, facilite la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Así, "a todos aquellos que hablan de transfuguismo y de votos burlescos", les ha dicho que ya conoce su afición a los 'tamayazos', pero eso no va con él.

"Yo puedo hablar con todo el mundo, porque además mantengo buena relación con todo el mundo también, pero a estos efectos, si quieren hablar de algo, de lo que tenga que pasar en el Congreso de los Diputados, es con el Secretario General del Partido", ha indicado en declaraciones a los medios antes de participar en la toma de posesión del presidente de Asturias, Adrián Barbón.

En todo caso, ha querido dejar claro que él, antes que socialista, es "demócrata", y eso significa, en primer lugar, "respetar lo que han votado los ciudadanos" y, en segundo, "cumplir las normas, también las de los propios partidos políticos".

"Yo a los de Vox les he escuchado siempre decir que no hay socialista bueno... Me da hasta pereza contestar, pero que estén buscando transfugismo, que estén pensando que puede haber golpes de mano o 'tamayazos', eso sinceramente no es tener muy claro en qué consiste la democracia", ha lamentado.

Con todo, ha querido insistir en que el único interlocutor válido de los socialistas para hablar de la formación de gobierno es Pedro Sánchez.