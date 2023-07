Cuáles son las diferencias entre el voto en blanco y la abstención

Las elecciones generales que se celebran este 23 de julio van a marcar el futuro de España durante los próximos cuatro años.

Recordemos que el pasado 28 de mayo, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas provocaron que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocase elecciones anticipadas, enfrentándose así a la derrota del PSOE en las urnas, frente a un PP que resultó fortalecido.

Este domingo, la presidencia del Gobierno se someterá a la voluntad popular, sin embargo, hay quienes deciden no apoyar a ninguna formación política o, directamente, no ejercer su derecho al sufragio. Esto puede ser por varios motivos:

Reflejar descontento ante la situación política que vive nuestro país

No simpatizar con ningún partido

Carecer de interés político

A continuación, conoce las diferencias entre el voto en blanco y la abstención.

Voto en blanco

Hay electores que el día de los comicios sí que acuden a votar pero lo hacen depositando un sobre vacío. La problemática de esta opción es que beneficia a los partidos mayoritarios y perjudica a los minoritarios. Esto se debe a la Ley D´Hont, el sistema electoral que utilizamos en España para repartir los escaños de forma proporcional al número de votos obtenidos entre las candidaturas que obtengan, como mínimo, el 3% del escrutinio.

Para no ceder el voto a nadie, en 2010 nació Escaños en Blanco, que lanzan este mensaje en su página web: "Los votos en blanco no consiguen representación, cediendo tu escaños a un partido al que no has querido votar. Votando a Escaños en Blanco tu escaño quedará vacío y nadie se llevará el dinero o poder político que le corresponde".

Abstención

Por otro lado, la abstención se produce cuando un ciudadano opta por no votar en las elecciones, ni por correo ni de forma presencial. Esta decisión sólo afecta a los datos de participación pero no repercute en el resultado electoral final.