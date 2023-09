Crece la tensión interna en el PSOE por la amnistía: del expulsado Nicolás Redondo a Felipe González

A pocos días de una investidura de Feijóo, que se antoja prácticamente imposible, los ojos miran más hacia Sánchez y sus negociaciones con Puigdemont para lograr el sí de Junts.

La línea roja parece clara: la amnistía. Es la principal petición de los independentistas y desde el Gobierno en funciones no son del todo claros con su postura. Esta ambigüedad está provocando las críticas de socialistas históricos y barones del partido que han desatado una crisis interna que se pudo ver de forma clara este jueves con la expulsión de Nicolás Redondo.

El ex secretario general del PSE fue expulsado acusado de "reiterado menosprecio" a las siglas del partido. Redondo se ha mostrado muy crítico en las últimas semanas con la posibilidad de que formar gobierno con los apoyos del partido de Puigdemont considerando este hecho como una "inmoralidad" y ha reclamado al PSOE que diera un rotundo "no" al líder de Junts y que no claudique de manera "genuflexa".

"Ni me deben ni les debo. Y con la libertad de tener la cuenta saldada puedo decir sin que me tiemble la voz que la formación de ningún Gobierno y menos las pretensiones de ninguna persona merecen el sacrificio de lo más apreciable que tenemos cada uno de nosotros: la dignidad", escribió hace poco más de diez días en un artículo de opinión.

En la misma línea se pronunció la pasada semana en 'Más de Uno' el ex presidente Felipe González, que incluso reconoció que le había costado votar al PSOE en las últimas elecciones. González pidió, además, a Sánchez un mensaje contundente contra las exigencias independentistas.

"Si el presidente del Gobierno dice que todo lo que se haga se hará en el marco de la Constitución, yo digo, de acuerdo, hágase en el marco de la Constitución y dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación, y a partir de ahí empezamos a hablar", explicó.

También el barón socialista, Emiliano García-Page, ha sido muy crítico con las negociaciones entre PSOE y Junts para la investidura de Sánchez y ha pedido a su partido que no se alimente la "ambigüedad" y que diga si alguien tiene ahora "otra idea". Ha considerado, además, "enormemente grave" que lo que no cabía en la Constitución "quepa de un día para otro".

El Gobierno echa balones fuera

A pesar de todo el ruido generado alrededor de estas negociaciones y de la polémica amnistía, los más cercanos a Sánchez piden calma y no adelantar acontecimientos.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, defendió este miércoles que la amnistía "no está sobre la mesa en este momento" y echó balones fuera señalando a Feijóo. "En este momento el que tendría que explicar cuál es su visión para España y su programa para Cataluña es el señor Feijóo, porque es su turno", explicó.

También Félix Bolaños se ha pronunciado sobre la amnistía apuntando hacia el PP del que dice que "está haciendo oposición antes de su propia investidura".