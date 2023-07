De bocadillos de calamares a ventiladores: las iniciativas para que el día de en la mesa electoral sea más llevadero

Más de medio millón de españoles han sido llamados para conformar las mesas electorales el próximo 23 de julio. Teniendo en cuenta las fechas, quizá a muchos presidentes y vocales les sepan a poco los 70 euros que cualquier miembro de una mesa electoral recibe por desempeñar su labor. Sin embargo, este año los miembros de las mesas están de suerte, pues son ya varias las empresas que quieren mostrar su agradecimiento a los miembros de las mesas mediante diferentes incentivos y regalos.

El mítico parque temático PortA ventura World, conocido popularmente como Port Aventura, sorprendió a todos cuando anunció que regalaría una entrada gratuita para todos los convocados a las mesas electorales: estos solo tienen que enviar un correo electrónico con el justificante de convocatoria para descargar la entrada. La campaña recibió el nombre #QueMeToqueMesa, y ha servido al parque de atracciones para promocionar algunas de sus nuevas atracciones.

Otras empresas, como Index, no tardaron en unirse a esta iniciativa: esta empresa inmobiliaria gestiona también un teatro en la capital, el Teatro Corral Cervantes, especializado en obras del Siglo de Oro Español. Los miembros de las mesas, si así lo desean, podrán solicitar hasta cuatro entradas para la sesión y obra que deseen, de las que se desarrollen a lo largo del 2023. Para hacerlo, los interesados pueden escribir al grupo Index en comunicacion@grupoindex.com o pedir las entradas directamente en las taquillas del teatro, localizado frente al palacio de cristal de Arganzuela.

Si eres de Madrid, viaje gratis hacia el colegio electoral

La empresa Zity, por su lado, ha optado por agilizar el trayecto de los madrileños convocados hasta el colegio electoral: la empresa, que posee una flota de 1800 coches eléctricos de alquiler, ha puesto sus vehículos a disposición de los 30.000 madrileños convocados para conformar las mesas electorales de la capital. Hasta el día de hoy, los miembros de las mesas han tenido la oportunidad de contactar con la empresa para conseguir su viaje gratuito. Zity ha extendido su oferta todos los votantes, pues ofrecerá un pequeño descuento de 3 euros a todos los usuarios que, durante el 23-J, hagan uso del servicio.

Bocadillos de calamares gratis en A Coruña

Los últimos en unirse a esta iniciativa, sin embargo, no son los miembros de una empresa, sino los responsables de la Asociación Down Coruña. Esta iniciativa desarrollada en la ciudad gallega busca, a lo largo de todo el año, la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, así como su formación y mejora de aptitudes: el Quiosco Down es una de las principales iniciativas de Down Coruña, y ya es conocido por sus bocadillos de calamares. El 23-J, tanto los vocales como los presidentes podrán degustar de manera gratuita un redondito de calamares y una bebida, presentando el documento de identidad y la credencial de pertenencia a la mesa.

Para hacer más llevadera la jornada tanto a los miembros de mesa como a los votantes, son muchos los Ayuntamientos que están realizando mejoras en la climatización de los colegios electorales, como es el caso de Córdoba, Málaga, Barcelona, Lorca, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada o Huesca, donde se están instalando ventiladores para combatir las altas temperaturas que se esperan en la jornada electoral. El Gobierno, por su lado, ha aprobado una partida presupuestaria para subvencionar la compra de botellas de agua para los miembros de las mesas.