Ayuso critica que Sánchez negocie "la soberanía de los españoles" y afirma que lo tienen "todo cerrado"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado la política de "mercado de intereses" de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa, una política "sin respeto por la soberanía nacional, el Estado de derecho ni la igualdad de los españoles ante la ley" que ellos llaman "mayoría de progreso" pero que, a su juicio, "es un frente de intereses contra España".

Así lo ha asegurado en los actos de la festividad de la Virgen de La Paloma, patrona oficiosa de Madrid, a dos días de la constitución de las Cortes.

En política, ha afirmado Díaz Ayuso, "se está para defender principios, pero Sánchez está haciendo una política de mercado de intereses sin ningún principio ni respeto por la soberanía nacional ni el Estado de derecho, ni por la igualdad de todos los españoles ante la ley".

"'Sube la subasta', dijo hace poco un prófugo independentista que está insultando constantemente al presidente del Gobierno cada vez que puede", ha dicho la presidenta madrileña en referencia al expresidente de la Generalitat y fundador de JxCat, Carles Puigdemont, antes de continuar explicando que "para Bildu es una necesidad y una preferencia la anexión de Navarra, y también están imponiendo su voluntad en los órganos del Congreso de los Diputados".

Todo esto es lo que, a juicio de Díaz Ayuso, copa las negociaciones entre el PSOE y el resto de formaciones de la Cámara Baja, que, sin embargo, no hablan "de cómo bajar el paro, no les veo pelear para ver quién construye más vivienda, quién va a trabajar por la España rural, por los problemas de natalidad... Nadie está pensando en España".

Díaz Ayuso ha pedido al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que responda "sí o no" a cuestiones como la independencia de Cataluña, del País Vasco y de Navarra. "Si es que no, ¿a qué viene todo esto? ¿Porque se está alimentando este camino a ningún lugar?".

Y ha seguido preguntando: "¿Se va a decidir al final que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña, sí o no? ¿Se va a conceder la amnistía a todos los presos condenados por el golpe de Estado en Cataluña, sí o no? ¿Se va a condonar la deuda que han generado los independentistas de más de 70.000 millones de euros a costa del esfuerzo de todos los españoles, sí o no? ¿Va a violentar el Congreso de los Diputados su Reglamento para que Esquerra pueda tener grupo propio cuando no le corresponde?".

Igualmente, ha criticado que se negocie en privado "la soberanía de todos los españoles, el futuro de España, lo de todos", y ante esta situación ha subrayado que su partido, el PP, "tiene un papel fundamental y prioritario, no solo en la Cámara Baja sino también en la Alta donde, con mayoría absoluta, va a poder hacer frente a todos estos disparates". "El PP tiene que hablar y dar un paso adelante como lo está haciendo", ha recalcado.

Desde la Comunidad de Madrid -ha continuado- "haremos lo que nos corresponde como una comunidad de ciudadanos libres e iguales que tiene un papel fundamental en España, que es estar al servicio de todos y que tiene también que posicionarse ante tanto disparate".

Respecto a la composición de la Mesa del Congreso, Díaz Ayuso ha lamentado que no presida la cámara el partido mayoritario (el PP fue el más votado el 23J) y que pueda quedar en manos de un "grupo minoritario que se hace fuerte y habla en nombre de todos".