Artur Mas pide a Puigdemont que no haga la temeridad de ir a unas nuevas elecciones

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha pedido al expresidente y eurodiputado por Junts, Carles Puigdemont, que sea "más exigente que intransigente" en la negociación con el PSOE para investir a Pedro Sánchez.

"No hay que temer la repetición electoral, porque si no pierdes fuerza en la negociación, pero tampoco debes hacer la temeridad de ir a unas nuevas elecciones", ha declarado el expresidente de la Generalitat en una entrevista este lunes en 'Catalunya Ràdio'. Además, Artur Mas, ha pedido al eurodiputado por Junts, Carles Puigdemont, que no haga la "temeridad" de ir a unas nuevas elecciones y le ha recomendado que sea "más exigente que intransigente" en la negociación para una investidura del presidente en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez.

Ha señalado que la "responsabilidad última" de la negociación no recae en Junts, ni tampoco en ERC, y que los socialistas son los que tienen que tomar la iniciativa y tomar conciencia de la dificultad. También ha insistido en retomar una estrategia conjunta en el independentismo, y ha recordado que hace seis o siete años "había una estrategia conjunta de los partidos soberanistas, excepto la CUP".

Por último, el expresidente ha explicado que ha intercambiado mensajes con Puigdemont, aunque tienen pendiente reunirse en persona: "Cuando tenemos que hablar de algo serio, yo cojo un avión y me voy a verle", ha dicho. También ha aludido al caso Pegasus, opinando que el teléfono móvil no es la mejor manera de comunicarse.

El PSOE necesita el sí de Carles Puigdemont

El PSOE presidido por Pedro Sánchez, ha obtenido estas elecciones del 23J 121 escaños, que junto a los 31 de Sumar, el Gobierno en funciones podría reeditar la coalición con el apoyo de sus socios, pero necesitará también el voto afirmativo de Junts para sumar los 176 "síes" de la mayoría simple en el Congreso. Aunque también, podrían buscar la opción del "sí" de Coalición Canaria y la abstención del partido dirigido por Puigdemont.